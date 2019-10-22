以花崗岩建造的千眼古橋長2930公尺。（取自新浪微博＠中國氣象科普）

隨著鄱陽湖水位持續下降，豐水期浸泡在湖底的一座總長2930公尺、被譽為「中國最長的湖中古石橋」顯露真容。古石橋位於江西省都昌縣多寶鄉蔣公嶺附近水域，始建於明代，橋身全部由花崗石製成，松木大柱立於湖泥中支撐橋面，橋面寬0.8公尺左右，洩洪孔共983個，故得名為「千眼橋」，也叫「千孔橋」。

都昌縣博物館工作人員表示，這座古橋建於明思宗崇禎四年、西元1631年，全長2657公尺，有949個墩，948個孔，是都昌縣通往星子縣（現廬山市）兩岸的必經之路。千眼橋建成之前，兩岸百姓往來，漲水時可以渡船，枯水期時則只能靠淌水踏泥通過。

雖然這座橋長年浸泡鄱陽湖水裡，但當鄱陽湖的水位低於10.5公尺時，千眼橋就會露出水面。為了保護千眼橋，2016年江西省文化廳、財政廳撥了90萬元人民幣（約新台幣394.65萬元）的專項經費，對千眼橋進行了全面整修，恢復橋的原貌。

(旺報 )