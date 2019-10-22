韓國瑜出海 體驗採蚵樂 14:012019/10/22 中時 呂妍庭 、 林宏聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜22日中午前往嘉義縣東石漁人碼頭，搭船出海，感受站在蚵棚上體驗採蚵樂。（林宏聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜22日中午前往嘉義縣東石漁人碼頭，搭船出海體驗採蚵樂。（林宏聰攝） 國民黨總統參選人韓國瑜22日中午前往嘉義縣東石漁人碼頭，搭船出海體驗採蚵樂。（林宏聰攝） 韓國瑜拿著現採鮮蚵秀給另一艘船的媒體看，並舉大姆指比讚。（林宏聰攝） 國民黨總統參選人韓國瑜22日中午前往嘉義縣東石漁人碼頭，搭船出海體驗採蚵樂。（林宏聰攝） 韓國瑜到東石漁市場，親身感受漁貨拍賣的臨場感，還拿起一尾黑鯧欣賞一番。（林宏聰攝） 國民黨總統參選人韓國瑜22日中午前往嘉義縣東石漁人碼頭，在岸上支持者的目送下，搭船出海「採蚵」，站在蚵棚上體驗採蚵樂，只見韓國瑜在搖搖晃晃的蚵棚上奮力站穩，遠遠向另一艘船上的記者們揮手致意，並比出大拇指，表示蚵農養的蚵仔非常肥美，蚵農也當場採了鮮蚵遞給韓國瑜，不過韓僅高舉給媒體拍攝，並沒有當場吃下肚。 韓國瑜上岸前往東石漁市場，親身感受漁貨拍賣的臨場感，還拿起一尾黑鯧欣賞一番，隨後趕往東石知名大廟先天宮參拜，再到嘉義區漁會與漁民座談。 投票》陳同佳若來台投案，政府應接受或拒絕？ (中時 ) #韓國瑜 #採蚵 #東石 #蚵農 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓突圍 直面年輕人 04:102019/10/18 時論廣場 韓流2.0 馬規不能韓隨 04:102019/10/19 時論廣場 韓國瑜搭台鐵「永保安康」盼台灣人民永保安康 16:522019/10/19 政治 韓馬吳一起大進場 韓國瑜：你們挺民進黨已經夠了！ 19:462019/10/19 政治 韓國瑜台南遭丟雞蛋 謝寒冰PO文嗆蔡踹共！ 21:022019/10/19 政治 韓國瑜造勢離場遭蛋襲 韓辦驚人回應！ 21:412019/10/19 政治 與馬英九有無心結 從韓國瑜一個動作就知道了 06:202019/10/20 政治 韓寬恕擲蛋者 八成網友不認同 12:372019/10/21 政治 請假對了！唐湘龍：去年的韓國瑜回來了 08:192019/10/22 政治 感動！鐵粉老翁皮夾被扒 也要挺韓到底 12:472019/10/22 政治 政治熱門新聞 換連3.0是真的 她秀證據讓寶傑驚呼好大啊！ - 政治 雲林縣政壇震撼彈 民進黨籍副議長蘇俊豪退黨 不挺蔡連任 - 政治 最新民調出爐 韓蔡出現驚人變化？ 網：穩了 - 政治 超級正妹現身挺韓 網：岳父要換人了！ - 政治 請假對了！唐湘龍：去年的韓國瑜回來了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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