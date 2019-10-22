國民黨總統參選人韓國瑜22日中午前往嘉義縣東石漁人碼頭，搭船出海體驗採蚵樂。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜22日中午前往嘉義縣東石漁人碼頭，搭船出海體驗採蚵樂。（林宏聰攝）

韓國瑜拿著現採鮮蚵秀給另一艘船的媒體看，並舉大姆指比讚。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜22日中午前往嘉義縣東石漁人碼頭，搭船出海體驗採蚵樂。（林宏聰攝）

韓國瑜到東石漁市場，親身感受漁貨拍賣的臨場感，還拿起一尾黑鯧欣賞一番。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜22日中午前往嘉義縣東石漁人碼頭，在岸上支持者的目送下，搭船出海「採蚵」，站在蚵棚上體驗採蚵樂，只見韓國瑜在搖搖晃晃的蚵棚上奮力站穩，遠遠向另一艘船上的記者們揮手致意，並比出大拇指，表示蚵農養的蚵仔非常肥美，蚵農也當場採了鮮蚵遞給韓國瑜，不過韓僅高舉給媒體拍攝，並沒有當場吃下肚。

韓國瑜上岸前往東石漁市場，親身感受漁貨拍賣的臨場感，還拿起一尾黑鯧欣賞一番，隨後趕往東石知名大廟先天宮參拜，再到嘉義區漁會與漁民座談。

(中時 )