臺北榮民總醫院60週年快閃活動

為慶祝創院60週年，台北榮總今發表首支快閃影片，醫護、行政人員共同動起來，以充滿活力的舞步，象徵北榮迎向新時代。北榮院長張德明表示，下一個60年，北榮仍會展現旺盛的企圖心，帶領台灣醫療往全球頂尖邁進。

負責籌劃影片的北榮兒童醫學部遺傳內分秘科主任楊佳鳳表示，台北榮總員工達數千人，在剛開始練習時，參演的人員多半互不熟識，經過長時間的排練，許多跨科部的員工成了好朋友。

最令楊佳鳳印象深刻的是，榮光幼稚園的孩子們，年紀雖然很小，但表現卻非常專業。某次在彩排時 ，兩兩成組的小朋友，其中一位不小心摔了一跤，但他的搭檔面不改色，帶著笑容、對著空氣完成所有動作。

經過2個月的籌劃、檢討、修正，北榮兒童醫學部終於讓嚴肅的院長、副院長等人，以及全體醫護、行政、研究人員，甚至是駐衛警、幼兒園小孩與陽明大學學生都投入參與，完成建院60年以來的第一次快閃舞蹈。台北榮總盼藉由快閃影片，與大眾分享建院喜悅。

(中時 )