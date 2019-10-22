台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月22日~10月29日)

1.「棒球」：提供5場場中與1場單場投注。

日本職棒總冠軍戰軟銀取得2:0領先優勢，本週中移師東京巨蛋，讀賣巨人必須急起直追力求逆轉生機。

美國職棒世界大賽本週三(10/23)起展開，太空人國民雙盾對決！比拚哪家三本柱先發投手壓制性更為全面。

美日職棒總冠軍賽，各場次將另提供多種項目玩法，不容錯過。

2.「籃球」：提供1場場中與5場單場投注。

萬眾期待的美國職籃將於本週點燃戰火，本週三(10/23)10:30，詹皇雷霸龍聯手一眉道人戴維斯的湖人將交鋒沉默殺手里歐納德帶領的快艇，這場洛城內戰話題性十足，豈能錯過。本週四(10/24)10:00，上季西部季後賽第二輪對戰組合丹佛金塊與波特蘭拓荒者將狹路相逢，拓荒者本季禁區多了白邊懷特賽坐鎮，搭配後場雙槍源源不絕的火力，丹佛金塊要踢館成功絕非易事。這兩場精彩的賽事，台灣運彩都將提供單場投注，邀您一同來預測哪隊是最後的贏家。

本週五(10/25)08:00，休士頓火箭將在主場迎戰東區新貴密爾瓦基公鹿，火箭本季迎來威少加盟助陣，威少與大鬍子哈登的組合能否1+1大於2，仍有待時間來證明。公鹿上季打出東區例行賽最佳戰績卻在季後賽鎩羽而歸，季外除了補進寇爾佛與馬修斯兩名老牌射手外，也找來禁區硬漢羅賓˙羅培茲搭配原本陣中的布魯克˙羅培茲固守內線，內外都升級的公鹿在字母哥帶領下仍是東區冠軍最大熱門。這場史詩級的東西強權交鋒，台灣運彩將提供場中投注。

3.「足球」：提供8場場中與25單場投注。

本週足球從週中到週末都有值得關注的精采賽事，本週三(10/23)16:30，澳洲足總盃決賽由衛冕軍阿德雷德聯對決2016年冠軍墨爾本城，兩隊過去5次交手有4場在正規賽都無法分出勝負，此戰勢必也是精彩萬分!同一天稍晚則有亞洲冠軍聯賽準決賽第二回合，廣州恆大淘寶將回到主場迎戰浦和紅鑽，廣州恆大四強首回合在客場以0比2吞敗，此戰至少要在正規賽贏3球以上才能挺進決賽，東瀛紅魔浦和紅鑽勢必不會輕易退讓，這場中日大戰精彩可期。

本週六(10/26)12:05，一年一度的日本聯賽盃決賽由川崎前鋒對決札幌岡薩多，川崎前鋒過去四度闖進日本聯賽盃決賽都無功而返，近期球隊靈魂人物大島僚太已傷癒歸隊，加上近10年未曾輸過札幌岡薩多，川崎前鋒能否在今年一償聯賽盃奪冠夙願?

4.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

本週最受矚目的網球賽莫過於瑞士室內賽，除了有A.茲維列夫及提希特斯帕斯兩名新生代好手外，地主費德勒當然不可能缺席這場盛事。費德勒過去在瑞士室內賽9度封王，今年可能是最後一次參加瑞士室內賽，費爸能在今年達成完美的10冠里程碑嗎?台灣運彩將精選場次提供單場或場中投注，與你一同關注這位傳奇選手的場上英姿!

5.「排球」：提供2場單場投注。

顏值與實力兼具的南韓V聯賽本週提供投注，本週二(10/22)18:00大韓航空珍寶在主場迎戰三星藍獠牙。大韓航空上季例行賽高居聯盟第一，但決賽卻慘敗給現代資本天行者，今年捲土重來的大韓航空開季強勢奪下二連勝。曾創下7連霸的三星藍獠牙戰力持續探底，目前僅拿下1勝2敗，此戰要在客場奪勝難度不小。台灣運彩首度開盤的日本V1聯賽也將在本週末開打，本週六(10/26)季外大舉補強的捷太格特蜂螫將交手 FC東京，今年世界盃一鳴驚人的19歲天才西田有志將邁入在捷太格特的第二個賽季，FC東京塞爾維亞籍的洋助人普瑞莫維科上季在義大利聯賽也有傑出的表現，兩名出色的舉對同場競技預期將會是此戰最大的焦點!

6.「冰球」：提供3場單場投注。

東部傳統強權華盛頓首都本週將進行客場之旅，本週三(10/23)09:00交手上季太平洋區冠軍卡加利火焰。火焰本季進攻端嚴重熄火，頭號箭頭高德若如無法儘快走出低潮，面對首都將會是場艱困的戰役。本週五(10/25)09:00，首都將轉戰愛德蒙頓挑戰西部榜首油人，油人的麥克大衛與德萊賽特目前得分都在聯盟前五傑，強大的攻擊火力是油人目前能拿下7勝1敗的關鍵，而首都鋒線近期攻擊手感也逐漸回溫，此戰預期會是一場你來我往的飆分大戰!本週日(10/27)10:00，本季NHL傳承精英賽將由卡加利火焰及溫尼伯噴射機擔綱主角，噴射機除了防守持續潰堤外，攻擊端也集體失常，兩支開季表現都不想理的加拿大球隊，將全力在這場眾所矚目的戶外賽帶走勝利。

7.「羽球」：四強起提供單場投注。

世羽聯超級750賽事連兩週在歐洲舉辦，本週登場的是法國公開賽，球王桃田賢斗在丹麥公開賽奪冠後，已連續4站封王，本週日如果看到桃田賢斗在頒獎台上可別以為是重播喔! 2018年那個穩如泰山的小戴終於回來了，上週在丹麥公開賽成功衛冕，也收下近半年來的首座后冠，本週期待小戴能延續好手感再度於法國公開賽封后。

(中時電子報)