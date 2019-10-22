殺害女友的港男陳同佳有意來台投案卻遭我拒絕入境，法務部長蔡清祥、陸委會副主委邱垂正昨表示，處理陳案應符合3項原則，強調陳應由港方優先審理，且在陳嫌出獄前逮捕，我方沒有「拒收」問題，絕不卸責，並提出2項方案，表示在港人港審和審判優先性，我政府司法單位願提供事證，以供審理。

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