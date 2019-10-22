大政治大爆卦-無色覺醒》綠拒陳同佳拿司法互助當擋箭牌 司法正義淪空談？ 14:082019/10/22 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》綠拒陳同佳拿司法互助當擋箭牌 司法正義淪空談? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 殺害女友的港男陳同佳有意來台投案卻遭我拒絕入境，法務部長蔡清祥、陸委會副主委邱垂正昨表示，處理陳案應符合3項原則，強調陳應由港方優先審理，且在陳嫌出獄前逮捕，我方沒有「拒收」問題，絕不卸責，並提出2項方案，表示在港人港審和審判優先性，我政府司法單位願提供事證，以供審理。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #陳同佳 #司法互助 也許您會感興趣 推薦閱讀 港女分屍嫌犯傳來台自首法務部籲港追究刑責 12:542019/10/18 社會 陳同佳函林鄭月娥要求協助安排來台自首 22:592019/10/18 兩岸 港女命案凶嫌欲來台自首 港府認了打臉法務部 23:012019/10/18 社會 引發反送中殺人犯 將來台自首 04:092019/10/19 話題觀察 港女箱屍案主嫌 將來台投案！港府願協助其來台相關安排 04:102019/10/19 兩岸要聞 法界人士稱 陳來台投案不符自首 04:102019/10/19 兩岸要聞 徐國勇：陳同佳若現身台灣逮捕抓人 網友狂噓 16:362019/10/21 政治 港女命案兇嫌想來台自首 「他」爆陳同佳投案內幕 10:242019/10/22 娛樂 蔡政府指控陳同佳被自首 范世平轟：怎不讓陳來台揭發林鄭？ 11:532019/10/22 政治 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 政治熱門新聞 換連3.0是真的 她秀證據讓寶傑驚呼好大啊！ - 政治 雲林縣政壇震撼彈 民進黨籍副議長蘇俊豪退黨 不挺蔡連任 - 政治 最新民調出爐 韓蔡出現驚人變化？ 網：穩了 - 政治 超級正妹現身挺韓 網：岳父要換人了！ - 政治 請假對了！唐湘龍：去年的韓國瑜回來了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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