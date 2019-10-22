台中市府環保局今年9月查獲中火放流水「硼」嚴重超標24倍，台電趕在21日下午期限前提送陳述意見書，提到將建置汙染防制設備加以改善，環保局副局長陳宏益表示，10月底做出處分，督促中火全面改善，守護市民健康；對此，台電表示，展現誠意於提送陳陳述意見時，併同提送改善計畫，讓市府環保局了解台電積極改善作為，對於環保局僅收陳述意見書，將改善計畫退回，台電表示，「尊重」。

陳宏益指出，中火陳述意見中提到將建置汙染防制設備，盡速投入改善，但中火「硼」濃度超標24倍，已屬嚴重違規，「穿著西裝改西裝」並非好方法，應以最快時間徹底全面改善，市府後續依規邀集學者專家諮詢，10月底做出處分。

針對台中電廠放流水硼超標，台電21日向台中市政府提交陳述意見書，台電指出，為展現誠意，於提送陳陳述意見時，併同提送改善計畫，希望讓市府環保局了解台電的積極改善作為，對於環保局僅收陳述意見書，將改善計畫退回。

台電發言人徐造華表示，為因應政府加嚴放流水標準，中火自2014年起即著手處理放流水質問題，過程中經過可行性評估及工研院模場試驗(Pilot test)。

台電目前正全力推動放流水質處理整體性能提升工作，新廢水場預計12月初可開始試運轉，處理場完成後能符合國家放流水標準。台電懇請環保局考量新設置的廢水處理場建置需要時間，希望能給予較長的改善期限，台電將全力趕工，符合法規標準。

對於台中環保局希望停機改善，台電強調，已針對中火5至8號機組，進行自主減產50％，另於空汙期間亦努力降載減排，在維持穩定供電能力的範圍內，對於空汙與水汙改善盡全力而為。

環保局表示，對於台電今年5月9日提報「硝酸鹽氮」改善計畫書，有納入「硼」改善計畫，中火先前放流水是「硝酸鹽氮」未符合標準，改善計畫書內容是針對「硝酸鹽氮」，且須於90天內完成改善，90天改善工作內容並未提及「除硼處理工程」，台電所謂環保局刻意在「硼」改善期間採樣檢測的說法，與事實完全不符。

(中時 )