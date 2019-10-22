塑膠袋是造成生態浩劫的元凶之一，不過發明者的兒子表示，當初父親在發明塑膠袋的時候，是希望能拯救地球，讓塑膠袋成為紙袋的替代品，減少伐木量以愛護環境。

許多國家意識到塑膠袋對於環保的危害之後，便開始實施塑膠禁令。而台灣其實早從2002年起，就意識到塑膠袋濫用導致汙染的情況，便開始實施限用塑膠袋及免洗餐具的政策，直到現在購物袋需收費以及限用一次性塑膠吸管。16年來為了環保做出不少改變。

不過，根據英國廣播公司（BBC）報導，瑞典科學家圖林（Sten Gustaf Thulin）的兒子表示，父親發明塑膠袋的初衷其實是「為了拯救地球」，因為過去常用的紙袋及棉布袋都需要耗費大量的地球資源才能做出來，卻不是很耐用，因此圖林才決定要發明出兼具耐用及可重複用之特性的塑膠袋，來愛護地球環境。

發明者之子更進一步表示，如果爸爸得知現在的人把塑膠袋用過就丟，一定會覺得很奇怪。塑膠袋的發明在當時是一大進步，早在70和80年代，我爸就習慣把塑膠袋摺起來放口袋中隨身攜帶，現在不也提倡攜帶環保袋去商店嗎？那為什麼你們大家不呢？

人們將塑膠袋做為一次性的耗材使用的舉動，導致塑膠垃圾量激增。世界自然基金會（WWF）更估計，2050年海洋中將有1億5000公噸的塑料廢物。讓為救地球而生的塑膠袋，反而變成汙染環境的主因之一。

(中時電子報)