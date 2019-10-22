柯文哲受訪。（趙雙傑攝）

台北市議員王世堅拿出一堆柯文哲在市府吳三連廳大談民眾黨願景的剪報資料，怒轟柯文哲黨政不分做了最壞示範。（陳俊雄攝）

針對外界抨擊「黨政不分」，台北市長柯文哲日前要議員先示範如何黨政分離，還反嗆議員被他回敬一頓後「不敢再說黨政不分」，台北市議員王世22日怒回「我就敢說柯文哲黨政不分」，砲轟柯文哲做了最壞示範。

王世堅指出，柯文哲數度在市府吳三連廳舉辦民眾黨活動，痛批民眾不得其門而入（吳三連廳），但柯文哲卻在這裡數落其他政黨、成立自己政黨，只差沒講他的家務事，違反公務人員行政中立。

對此北市法務局長袁秀慧回稱，公務人員行政中立法只規範事務官，但並不針對政務官。

王世堅文訊指出，柯文哲此舉即使合法但是不正當，況且市長是公務人員之首，行政立法只規定市長以下事務官，市長是政務官就規範不到，顯不合理。袁秀慧對此表示，由於法令不周延，目前中央也在補遺。

王世堅拿出一堆剪報抨擊，從李登輝以降的歷屆台北市長，有哪一位市長敢大剌剌把公務員行政中立法放一邊，談論他家政黨的事務事？

王世堅指出，柯文哲不但在民眾無法申請進入的吳三連廳高談闊論，還召集媒體採訪，甚至還有多位政黨好友來到吳三連廳共襄盛舉，但內容談的都不是台北市政，卻全是民眾黨的黨政願景。

王世堅表示，藍綠政黨即便政治再怎麼對立，也都謹守行政中立，但市府法務局這樣的回覆讓他感到不可思議，也因為法律解釋如此寬鬆幫柯市長解套，所以他才會肆無忌憚如入無人之境，場地愛怎麼用就怎麼用，幕僚、各局處首長官員、市立聯醫人員，在他的淫威之下半強迫加入民眾黨成為黨員，為社會立下最不良的示範。

(中時 )