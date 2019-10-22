針對外界抨擊「黨政不分」，台北市長柯文哲日前要議員先示範如何黨政分離，還反嗆議員被他回敬一頓後「不敢再說黨政不分」，台北市議員王世22日怒回「我就敢說柯文哲黨政不分」，砲轟柯文哲做了最壞示範。
王世堅指出，柯文哲數度在市府吳三連廳舉辦民眾黨活動，痛批民眾不得其門而入（吳三連廳），但柯文哲卻在這裡數落其他政黨、成立自己政黨，只差沒講他的家務事，違反公務人員行政中立。
對此北市法務局長袁秀慧回稱，公務人員行政中立法只規範事務官，但並不針對政務官。
王世堅文訊指出，柯文哲此舉即使合法但是不正當，況且市長是公務人員之首，行政立法只規定市長以下事務官，市長是政務官就規範不到，顯不合理。袁秀慧對此表示，由於法令不周延，目前中央也在補遺。
王世堅拿出一堆剪報抨擊，從李登輝以降的歷屆台北市長，有哪一位市長敢大剌剌把公務員行政中立法放一邊，談論他家政黨的事務事？
王世堅指出，柯文哲不但在民眾無法申請進入的吳三連廳高談闊論，還召集媒體採訪，甚至還有多位政黨好友來到吳三連廳共襄盛舉，但內容談的都不是台北市政，卻全是民眾黨的黨政願景。
王世堅表示，藍綠政黨即便政治再怎麼對立，也都謹守行政中立，但市府法務局這樣的回覆讓他感到不可思議，也因為法律解釋如此寬鬆幫柯市長解套，所以他才會肆無忌憚如入無人之境，場地愛怎麼用就怎麼用，幕僚、各局處首長官員、市立聯醫人員，在他的淫威之下半強迫加入民眾黨成為黨員，為社會立下最不良的示範。
(中時 )
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