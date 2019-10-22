疾管署今天公布國內首例腸病毒併發重症死亡病例，感染個案為南部一歲男童，感染的是腸病毒71型，從出現發燒、漚吐到緊急送院治療，病發三天就死亡，為時隔三年再次出現因71型死亡案例。疾管署指出，71型最容易引起幼童死亡，一旦出現重症前兆病徵，應儘速送醫治療。

疾管署統計，今年腸病毒併發重症案例目前累積達50例，造成1死，已經創下為七年來最高，上一波大流行發生在2012年，當年造成153人併發重症，2人死亡。

今年感染腸病毒以71型為多，共40例，其他分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、A10型各2例，克沙奇A4型、A9型、B5型、伊科病毒11型各1例。

疾管署表示，死亡個案為南部1歲男童，因反覆發燒及嘔吐症狀分別於9月26日及27日至診所就醫，其後出現嗜睡情形；28日個案因呼吸急促、活動力下降送醫院急診就醫，發現有肺水腫、呼吸衰竭、心肌炎及休克，雖緊急住院治療，個案仍因病情急遽惡化不幸於當日死亡，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染引發心肺衰竭。

疾管署醫師林詠青表示，該名男童沒有病史，反覆發燒頭痛後，立刻分別前往不同診所就醫，就醫服用藥物雖已退燒，但開始出現嗜睡症狀，第三天活動力不佳、呼吸急促，凌晨就醫呼吸衰竭並立刻轉加護病房，但病程發展快，出現肺水腫心肌炎，雖施以急救，仍無效，當天凌晨死亡。

林詠青表示，根據感染源調查，孩童的哥哥9月5日有出現皰疹，就讀的學校因群聚停課，但兩人發病到出現症狀相差三週，是否有關仍待釐清，不能排除在其他地方感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，五歲以下幼童是腸病毒危險群，尤其71型，一旦出現呼吸窘迫，就要儘速就醫。上一次因為腸病毒71型死亡的案例為2016年，當時造成一名2歲女童死亡。

疾管署主任劉定萍指出，國內腸病毒連續四週成下降趨勢，上週就診人次共一萬六千四百，較上一週下降7%，預計在十一月中旬即可脫離流行期，仍提醒家長，即使疫情逐漸脫離高峰，仍要留意，家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染，並於幼兒感染後一週內留意其病情變化，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院，以掌握治療黃金時間。

(中時 )