通霄鎮農會爆發茶壺風暴！黃派的農會總幹事徐學承22日帶隊前往縣府向農業處遞交陳情書，指控同為黃派的現任理事長徐永森，因不滿農會催收弟媳1000萬元房貸，聯合劉派人馬，趁他出國時提出不信任案，黃派內鬥牽引選舉布局，地方譁然，23日理事會將開議，農會是否變天，靜待結果。

國民黨在苗栗分為黃、劉2派，長期把持18鄉鎮市農會人事布局，徐學承指控，原在9日已核定的會議議程，卻有同屬黃派的理事，趁他14日起出國期間，結合劉派理事起義，羅列任人唯親、藐視理事會職權、服務品質不佳、專制獨斷損害農會權益等4大罪狀，透過他的職務代理人李姓祕書，將不信任案排入議程，要他下台。

通霄鎮農會現任8席理事，依據《農會法》規定，只要超過2／3，也就是6席通過提案，徐學承就將被撤換，前總幹事許道坤有望回鍋，再次由劉派掌權，徐學承表示，8席中5席黃派全倒戈，只要再拉攏1席劉派就達標，但他認為偷渡議案有程序瑕疵，若遭撤換他將聲請假處分，交由法院判決。

農業處副處長陳樹義表示，依據《農會法施行細則》規定，總幹事聘任、解聘及獎懲事項，均由理事會決議，至於現任總幹事指控夾帶、偽造文書等疑慮，應屬農會內部管理問題，縣府只能協助、無法裁撤，總幹事仍需尋求理事支持，呼籲雙方以創造農會最佳利益為前提，理性溝通。

(中時 )