台中市環保局副局長陳宏益22日表示，中火將汙染物排放到水與大氣中造成汙染問題，盼中火盡速解決水汙與空汙，不要讓中南部居民吸收這些外部成本。（盧金足攝）

台中市府環保局今年9月查獲中火放流水「硼」嚴重超標24倍，台電21日下午在期限前提送陳述意見書，提到將建置汙染防制設備加以改善。環保局副局長陳宏益表示，市府後續將依規邀集學者專家開會，10月底做出處分，督促中火全面改善，守護市民健康。

環保局今年9月19日針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，查獲「硼」濃度每公升高達121毫克，遠超出標準5毫克24倍，中火今年1到9月遭查獲5次放流水不符標準，屬重大違規。

陳宏益說，中火陳述意見中提到將建置汙染防制設備，儘速投入改善，但中火「硼」濃度超標24倍，已屬嚴重違規，「穿著西裝改西裝」並非好方法，應以最快時間徹底全面改善，市府後續將依規邀集學者專家諮詢，10月底做出處分。

「煤發電成本其實不便宜」，陳宏益強調，台電只是將成本「外部化」，將汙染物排放到水與大氣中造成汙染問題，盼中火儘速解決水汙與空汙，不要讓中南部居民吸收這些外部成本。

此外，針對台電質疑改善中，就遭環保局採樣稽查，陳宏益強調，行政院環保署早在2017年12月25日就將「硼」列入放流水標準項目，發電廠放流水若含有汙染物「硼」，自發佈施行日起，就應符合5毫克／公升的標準值，請台電儘速檢視改善，切勿為節省汙染防制成本，讓環境受到破壞。

(中時 )