台灣房屋率先吹起房仲文青風，要價不斐的茶具吸睛。(蔡依珍攝)

「照顧者喘息空間」率先在大有旗艦店試辦，無償提供照服員2樓一整層的文青圖書室。(蔡依珍攝)

「照顧者喘息空間」率先在大有旗艦店試辦，無償提供照服員2樓一整層的文青圖書室。(蔡依珍攝)

開幕為吸引社區老齡人口參與，提供1000份愛心農場生產蔬菜。(蔡依珍攝)

台灣房屋為照顧鄰里，在桃竹近百家門市提供多功能血壓計，更在大有旗艦店打造樂齡友善社區門市，提供照顧喘息照服員休息中繼站，桃園市長鄭文燦也讚揚，喘息照服員一個人要服務好幾個家庭，到處奔波，台灣房屋據點多，走進社區提供照服員休息站，值得鼓勵。

台灣房屋首席總經理彭培業指出，台灣邁入高齡化社會，純老年人口居住宅數也攀升，六都中以桃園老人戶增加最多，從5年前2.4萬宅、大增至3.7萬宅，增幅高達56.4％居冠，有鑑於人口老化，高血壓又位居台灣十大死因第8名，台灣房屋創房仲業之先打造「樂齡友善社區門市」，所有直營門市同步設置全功能血壓計，照顧同仁也嘉惠門市附近10萬民眾，鼓勵大家作好健康紀錄與管理。

除此之外，台灣房屋也為長照服務盡心力，發現照服員常在外奔波，個案和個案間常苦無休息空間，貼心在直營店規畫「照顧者喘息空間」，率先在大有旗艦店試辦，無償提供照服員2樓一整層的文青圖書室，不但有咖啡、茶與點心，更有2大面牆的長照相關議題書籍免費閱覽，讓照服員可以互相交流、也能喘口氣放鬆療癒身心，未來也會舉辦長照喘息相關講座，希望把對員工的健康照顧，推廣至鄰里社區，拉進人際距離，將「幸福企業」的概念擴展到「幸福社會」，活動也提供1000份愛心農場生產的蔬菜分享給鄰里。

鄭文燦說，桃園目前住宿式長照機構約有7500人，另有近1萬人由外籍看護照顧，其他失能或失智者都需仰賴照服員，他們工作項目繁雜、身心壓力大，本身的權益也需要被保護，台灣房屋願意就近服務社區民眾，提供照顧服務員休息空間，對於社區中默默付出的照顧服務員是莫大的鼓勵，大讚是全台灣企業的典範，對於台灣目前正在建立的長照體系是很大的助益。

(中時 )