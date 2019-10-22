美國總統川普或許在共和黨內同志敦促下，收回明年七大工業國集團（G7）峰會在自家度假村接待全球領袖的決定，但他還沒停止替自己有權做這個決定辯解。

「紐約時報」報導，川普選擇在邁阿密的川普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral Miami）舉辦G7峰會後，外界援引憲法中禁止總統在位時替自身事業非法牟利的條款批評他，他今天稱這個「薪酬條款是假的」。 川普在白宮向記者表示：「選擇在多羅度假村舉行峰會一事很單純。如果裁定准許，我原本是可以不計成本舉辦，甚至可以免費，問題是能不能獲准，因為這有點像是給國家的饋贈。」

川普說，民主黨人對於在川普度假村舉辦國際峰會的可能性反應「太過激烈」，但實際上川普是因為共和黨自家人的批評而在最後罕見地收回成命。但他持續提起度假村，說度假村有「很大的會議廳」、是「最棒的地點」，又說「這將是史上最棒的G7峰會」。

川普之後話鋒一轉，提到可讓外界停止指控他從總統職位獲利的說法，說他根本沒有支薪。

他說：「他們說華盛頓（George Washington）可能是另一個唯一這麼做的總統。看看你們喜愛的其他總統是否曾捐出薪水。」

事實上，胡佛（Herbert Hoover）與甘迺迪（Robert F. Kennedy）都曾在任職總統時捐出薪資。

川普聲稱，他當選總統時，他將「所有事業轉移到信託」，他指的是家族事業與川普集團（Trump Organization），且將事業轉交兒子艾瑞克．川普（Eric Trump）和小唐納．川普（Donald Trump Jr.）接手經營。

事實上，川普跟他的房地產帝國關係依然密切，不願接受出售資產並將收益交給保密信託的呼聲，認為他沒有法律義務這麼做。

川普說：「我買下多羅後，度假村創下紀錄。之後發生了什麼事？我宣布我將參選，不是嗎？然後我說，我們將建造圍牆、我們必須設置邊界，我們必須要有邊界。突然，有些人開始不喜歡多羅。」

川普稱「薪酬條款是假的」，說華盛頓在擔任總統時持續經營事業，有兩張桌子，一張是事業專用、另一張是當總統時辦公用。他也攻擊歐巴馬與Netflix簽下多年合約與新書合約，而這兩項合約都是在他卸任後宣布。

川普說：「歐巴馬簽下出書合約，這算是經營事業嗎？我不確定他在當總統時是否沒有討論到這點。他跟Netflix簽下合約。他們是從什麼時候開始討論的？」

然而，歐巴馬與國內出版商和電影製作公司簽下的合約，與收受外國政府的金錢沒有直接關聯。

(中央社)