新北市長侯友宜今市政總質詢第1天，拿出侯友宜與國民黨總統參選人韓國瑜分裂看板，更準備蔡英文總統、台北市長柯文哲、韓國瑜3人頭像看板，要侯當場評比。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今市政總質詢第1天，拿出侯友宜與國民黨總統參選人韓國瑜分裂看板，更準備蔡英文總統、台北市長柯文哲、韓國瑜3人頭像看板，要侯當場評比。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今市政總質詢第1天，民進黨團大打分化戰，拿出侯友宜與國民黨總統參選人韓國瑜分裂看板，更準備蔡英文總統、台北市長柯文哲、韓國瑜3人頭像看板，要侯當場評比，侯說，他不評論別人，大家要多看別人優點、少看缺點，強調「團結中華民國啦！」

今天上午的市政總質詢由民進黨團總召何博文開第一槍，連番逼問侯友宜「韓國瑜到底有什麼優點，值得你替他輔選？」議員李坤城、鄭宇恩、廖宜琨、張志豪、周雅玲、鍾宏仁、彭佳芸接連跟進，逐一檢視侯友宜與韓、柯、蔡的關係。

侯友宜說，自己念茲在茲，以市政為最大優先考量，說過的話算話，一句話就是一個承諾，至今心意都擺在400萬人民的市政，從來不記別人優缺點，「我自己新北市的事情都做不好了，要怎麼管別人的事。」

李坤城則問，外界說侯友宜跟韓國瑜有心結？侯笑說，「他是我的朋友，沒心結啦」，話鋒一轉又舉韓國瑜國政顧問團提出的重啟核四政見，與侯友宜意見相左，要求侯表達立場。

侯友宜表示，我們核四立場都是一致，沒有核安就沒有核四，台灣不能缺電最重要，中央能源政策要說清楚，核電要占多少？汰換能源要占多少？強調「核四是全國2300萬人民一起決定的事，也不是我們說了算。」

民進黨團議員接力見縫插針，包括舉侯友宜曾說「中華民國台灣」，影射認同蔡英文的兩岸論述，又舉汐止民生線興建，侯友宜與柯文哲不同調，最後由何博文要求侯友宜當場評比蔡英文、柯文哲、韓國瑜。

侯友宜則尷尬笑說，他不評論別人，大家要多看別人優點、少看缺點，強調「團結中華民國啦！」

(中時 )