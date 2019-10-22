農委會漁業署計畫透過轉讓黑鮪配額，和日本換取增加大目鮪配額，由於兩項漁獲價差近2倍，漁民憂心是拿黃金去換白銀。但配額要在年底的中西太平洋漁業會委員會WCPFC才會定案，行政院長蘇貞昌已等不及納入政績，上午透過臉書告知漁民，爭取更多大目鮪配額 漁民捕大目鮪更有利！

台灣因為黑鮪魚捕得少，漁獲未達限額，打算跟日本交換等量大目鮪配額，決定配額的中西太平洋漁業會委員會WCPFC北方次委員會日前做成決議，要在年底大會上提案，將明年台灣的黑鮪成魚限額300公噸轉讓給日本，漁業署則爭取交換等量大目鮪配額。

但由於黑鮪與大目鮪的市場價差近2倍，連蘇揆故鄉屏東的漁民都說，300噸的黑鮪應該交換600噸的大目鮪才合理。不過，這件還未定案的「明日政績」上午又被蘇揆拿來宣傳。

蘇揆在臉書上說，相挺漁民，國家機器真的衝得很厲害！政府跟漁民團體真的很努力。除了在今年解除歐盟漁業黃牌，更要透過積極談判讓漁民有更多大目鮪配額、也加入南印度洋漁業協定、保住相關周邊產業產值近一仟億，讓台灣漁產繼續賣得出去。

(中時 )