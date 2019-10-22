農委會今召開記者會，大秀今年農產品的外銷成績單，其中水果表現亮眼，至9月底，鳳梨外銷出口高達49478公噸、出口值19.4億、成長率58％，帶領台灣水果整體出口值逼近50億大關，也打破去年整年度的40.2億表現。

農委會主委陳吉仲表示，其實今年本來就設定整體農產品的出口要成長10％，如今成長率9.8％相當有望達標，而總出口170萬公噸也寫10年來新高，相當值得肯定。

陳吉仲指出，水果的外銷成長也相當亮眼，除鳳梨外，排名依序為釋迦、芒果、蓮霧、番石榴、椪柑以及香蕉。

不過陳吉仲能有如此優異的外銷成績單，恐怕還是因為大陸市場狂買台灣水果所致，根據農委會所提供的資料，今年外銷成長排名前4的鳳梨、釋迦、芒果、蓮霧，光大陸市場就採購高達6萬6619公噸，就連陳吉仲都坦言，目前確實還是以大陸市場為主。

陳吉仲也強調，目前農委會也在積極佈局全球分散風險，射出「新通路」、「新品項」、「新市場」的3支箭，包含最近美國開放台灣芭樂進口、新加坡HAO Mart超市的簽約，以及穆斯林市場的拓展，有望在第4季讓台灣農產的外銷金額再突破3100萬元。

(中時 )