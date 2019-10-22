警方從戴嫌家中及車上搜出大批變裝女用衣飾。〔謝明俊攝〕

家住新竹湖口的戴姓男子，涉嫌連續假扮女性闖入苗栗、台中大甲等地國小校園，利用教室、辦公室沒人，侵入竊走教師的皮夾現金財物，並持竊來信用卡盜刷購買金飾，頭份警分局經多日埋伏，21日晚間循線在湖口逮捕戴嫌，並查扣戴嫌變裝衣飾等證物，目前已查出他涉案4起，於22日下午移送苗檢偵辦。

苗栗縣三灣國小，本月8日發生一名可疑女性竊嫌闖入校園，乘著三年級教室沒人，偷走老師的皮夾，內有3000元現金及信用卡等財物，事後，被害教師發現他的信用卡被拿到大潤發頭份店盜刷買了3萬多元的金飾，才赫然發現皮夾被竊，趕緊向轄區三灣分駐所報案。

三灣所受理後層報分局，分局長邱紹雄指示偵查隊與三灣所共組專案追查，經調帶分析發現竊嫌是名女性，經擴大清查，鎖定竊嫌駕駛車輛後，發現車主是設籍新竹湖口的戴姓男子，警方還一度懷疑是戴嫌負責開車接應另一名女性共犯犯案。

警方進一步清查發現，竊嫌所駕駛車輛曾出現在造橋國小校外，同樣一名打扮成女性的不明竊賊，曾闖進校園企圖行竊教室內老師皮包，結果被其它教師撞見，竊嫌當場落荒而逃。

頭份分局專案人員經多日在湖口戴嫌住處外埋伏，21日晚間8時許，見戴嫌返家上前攔截逮捕，戴嫌當場坦承連續闖入國小校園行竊，警方隨後在戴嫌住處及車上搜出許多女性衣飾、內衣褲、女性假髮以及胸貼等變裝工具，戴嫌才坦承為了掩人耳目，鬆懈學校教職員心防，才變裝成女性行竊。

41歲的戴嫌，至今未婚，有多項竊盜前科，他坦承另在10月14日涉嫌侵入竹南談文國小行竊得手，另外，台中大甲區日南國小也發生同樣竊案，轄區日南派出所員警得悉後，依照先前清查出來的竊嫌使用車輛，鎖定戴嫌所為，經派員趕往頭份分局會同偵詢，戴嫌坦承犯案，詢後，警方已於22日下午將戴嫌依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )