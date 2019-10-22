高市近日腸病毒疫情趨緩，但桃源區1歲大男童9月底出現反覆高燒、嘔吐就醫，發病後3天因肺炎併發急性呼吸衰竭死亡，10月21日疾管署研判為感染腸病毒EV71重症確診死亡個案，也是今年國內腸病毒死亡首例。

衛生局指出，這名男童9月26日出現症狀至診所就醫，9月28日凌晨呼吸急促急送醫學中心，當天因肺炎併發急性呼吸衰竭死亡，10月3日其檢體經檢驗為EV71型，院方通報為疑似腸病毒感染併發重症，10月21日由疾管署綜合研判為感染腸病毒EV71重症確診死亡。

衛生局表示，男童未就學，主要照顧者為母親，9月21日至9月22日曾隨家人至中部旅遊，其3歲兄曾於9月5日就醫診斷為疱疹性咽峽炎，目前已痊癒。

衛生局提醒，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，籲請家長自外出返家務必做好洗手、洗臉、更衣，防範腸病毒進家門，守護家中的寶貝。

(中時 )