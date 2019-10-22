即日起至10月24日，每天下午1~3點，越捷航空祭出百萬張0元起機票。圖：越捷提供

迎接年末到來，即日起至10月24日，每天下午1~3點，越捷航空祭出百萬張0元起(稅費外加)優惠機票。機票使用時間自2019年11月23日至2020年6月30日(國定假日除外)。所有優惠機票適用於越捷航空營運之國內航線及國際航線，包含越南至台灣、日本、南韓、香港、印度、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸與柬埔寨等地，以及泰越捷航空所營運之所有航線。快把握三天的黃金時段促銷機會，與越捷航空一同暢遊各地。

所有促銷機票可透過越捷官網https://www.vietjetair.com，或下載手機App - Vietjet Air；或是越捷官方臉書https://www.facebook.com/VietJetTaiwan/)點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-66-1886查詢。票價可透過VietjetSky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。

越捷航空副總經理阮清山 （Nguyen Thanh Son）表示：「越捷航空藉由提供促銷機票，為國內外的旅客帶來更多旅行機會，也鼓勵旅客們把握機會為接下來的假期做好準備。此外，越捷航空也即將啟航台北-峴港、日本東京-峴港，以及河內／胡志明市-新德里新航線，期望促進各地旅遊及貿易往來，並提供旅客及商務人士更便捷的直飛航班。越捷航空將持續延展飛航版圖，滿足更多旅客的旅行需求。」

目前，越捷共經營7條航線往返台灣及越南，包括台北／台中／台南／高雄－胡志明市，以及台北／台中／高雄－河內航線；同時，將於今年12月19日起開通台北-峴港直飛航線，為第8條連接台灣及越南之航線。越捷提供多元的航點、便捷的航班時間、高品質的機上服務與實惠的機票價格，為許多乘客暢遊各地的首選。

搭乘越捷航空探索越南之美，亦或暢遊亞洲各地感受千萬風情。不論是想體驗順化古市的文化魅力，觀賞越南西北邊蕎麥花田景緻，只要透過越捷航空官網（https://www.vietjetair.com）點擊「訂票」即可以0元起優惠價格輕鬆暢遊各地。

越捷航空將會持續提供更多飛行機會給各地的旅客，除了秉持「安全」、「準時」、「優惠機票」及「歡樂」的服務精神，越捷致力提供最高品質的空中服務和附加產品，包含美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員以及有趣的機上活動，讓旅客擁有美好的飛行體驗。

(工商 )