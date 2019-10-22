台中市長盧秀燕說，在尊重傳統宗教前提下進行改革，持續宣導少燒紙錢、少用鞭炮，期盼大家把環保行為內化，一起改善台灣空汙。（盧金足攝）

台中市民政局吳世瑋22日在市政會議以「台中市宮廟減香、減金、減炮措施與成果」為題專案報告。（盧金足攝）

台中市府購置環保禮炮車提供宮廟或宗教團體免費借用，截至今年9月，台中更已有152間宮廟響應購置164部環保禮炮車。（盧金足攝）

敬神也要響應環保，台中市推出一爐一香，從今年1至9月底已減少近2億支燃香及52.68公噸紙錢，市府民政局長吳世瑋22日在市政會議專案報告，多管齊下抗空汙，宗教場所燒紙錢、放鞭炮也納入輔導管理，推廣使用環保禮炮車、以米代金、一爐一香；市長盧秀燕強調，出席開工動典禮，祈福時帶頭手持一炷香，其他與會者雙手合什，在尊重傳統宗教前提下進行改革，持續宣導少燒紙錢、少用鞭炮，期盼大家把環保行為內化，一起改善台灣空汙。

市府今日舉行市政會議，吳世瑋以「台中市宮廟減香、減金、減炮措施與成果」為題專案報告。吳世瑋表示，為兼顧環保與傳統，市府持續推動低碳宗教，例如購置環保禮炮車提供宮廟或宗教團體免費借用，截至今年9月，台中更已有152間宮廟響應購置164部環保禮炮車。

吳世瑋指出，市府輔導宮廟設置紙錢集中箱，提倡紙錢集中燃燒；推動「以米代金」措施，鼓勵廟宇將紙錢量減少，換成等價白米，供信眾選購參拜；市府推動「一爐一香」政策，包括大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、南屯萬和宮、東區樂成宮等各大指標性宮廟均響應。

市府強調，基於尊重宮廟自主及兼顧傳統文化習俗立場，將持續循序漸進，透過輔導、推廣、柔性勸說等方式，推動宗教場所節能減碳，改善空氣品質。

「以身作則，從我做起！」盧秀燕表示，為解決空汙、做好環保，市府每個單位都會全力以赴，能操之在我的，市府會盡力去做，而境外移入汙染造成的空汙不是單單台中可以解決的，呼籲中央更重視這個議題。

民政局強調，未來將結合中台灣七縣市政府的力量，透過跨域治理，共同推動宗教場所空汙減量，解決中台灣空氣汙染問題，藉由七縣市宗教場所節能減碳作為-宗教場所低碳認證標章的簽署，讓宗教團體產生榮耀感、認同感及凝聚共識，為環保宗教貢獻心力，逐步朝向零排碳的目標前進，進而達到雙贏、共榮局面。

(中時 )