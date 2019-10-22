加國總理杜魯道連任成功 但失去國會多數席 15:592019/10/22 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大國會大選結果在21日（周一）晚間出爐，選前因醜聞纏身而選情陷入苦戰的加國總理杜魯道（Justin Trudeau）總算連任成功，但他所執掌的自由黨失去國會多數優勢。 美國總統川普也在推特恭喜杜魯道贏得勝選。 根據加國公布結果，自由黨在338個國會席次拿下156席，意味該黨未能達到再次成立多數政府的170席門檻。 杜魯道周二早上在蒙特婁向支持者表示，「我的朋友，你們做到了。恭喜！」 (工商 ) #國會 #加國 #結果 #自由黨 #連任 也許您會感興趣 推薦閱讀 孫先生可信度？網：這點狂勝市面民調 09:582019/10/19 政治 蔡英文籲道親支持連任、立院過半 攜手推動社會照護 19:382019/10/20 政治 帥氣總理魅力不再 杜魯道拚連任陷苦戰 22:112019/10/20 國際 杜魯道醜聞纏身 拚連任陷苦戰 04:102019/10/21 國際大事 網紅立委馬文君將與蔡培慧上演「兩個女人的戰爭」 16:432019/10/21 生活 貿易戰休兵幕後推手？ 專家警告川普別忘這痛點 19:552019/10/21 財經 加國大選登場 杜魯道恐丟國會多數 01:312019/10/22 財經 加國大選登場 杜魯道醜聞纏身 恐丟國會多數 04:102019/10/22 全球財經 加國大選火熱 視港議題如地雷 04:102019/10/22 國際大事 馬文君人氣網紅 蔡培慧勤走基層 04:102019/10/22 地方新聞 國際熱門新聞 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 - 國際 想退休嗎？全球退休制度最好是這國... - 國際 德仁登基大典冒雨進行 小動作展現親民作風 - 國際 耍盡心機上位稱后！新婚3月泰王寵妃遭撤銷頭銜 - 國際 Google又曝光軍事基地！這國慘淪苦主逾10年 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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