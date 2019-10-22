加拿大國會大選結果在21日（周一）晚間出爐，選前因醜聞纏身而選情陷入苦戰的加國總理杜魯道（Justin Trudeau）總算連任成功，但他所執掌的自由黨失去國會多數優勢。

美國總統川普也在推特恭喜杜魯道贏得勝選。

根據加國公布結果，自由黨在338個國會席次拿下156席，意味該黨未能達到再次成立多數政府的170席門檻。

杜魯道周二早上在蒙特婁向支持者表示，「我的朋友，你們做到了。恭喜！」

(工商 )