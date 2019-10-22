美國扣押北韓貨輪 紐約法院判充公 17:242019/10/22 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國去年以違反國際制裁為由，扣押北韓貨輪「智誠號」（Wise Honest）；美國司法部今天表示，美國已取得智誠號所有權。 智誠號是第一艘因違反制裁遭美扣押的北韓船隻，被扣押時，船上正載運價值300萬美元的煤炭航行印尼海域。 美國司法部聲明說，紐約南區法院的最新裁決確定美國政府沒收智誠號，終結智誠號在「犯罪計畫」中的角色。 紐約南區法院裁決，美國政府沒收智誠號，交由財政部「處置」。 法庭文件顯示，華府5月提出民事沒收訴訟，爭取智誠號所有權。 (中央社) #美國 #扣押 #法院 #沒收 #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 - 國際 想退休嗎？全球退休制度最好是這國... - 國際 德仁登基大典冒雨進行 小動作展現親民作風 - 國際 耍盡心機上位稱后！新婚3月泰王寵妃遭撤銷頭銜 - 國際 Google又曝光軍事基地！這國慘淪苦主逾10年 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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