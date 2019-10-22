美國去年以違反國際制裁為由，扣押北韓貨輪「智誠號」（Wise Honest）；美國司法部今天表示，美國已取得智誠號所有權。

智誠號是第一艘因違反制裁遭美扣押的北韓船隻，被扣押時，船上正載運價值300萬美元的煤炭航行印尼海域。

美國司法部聲明說，紐約南區法院的最新裁決確定美國政府沒收智誠號，終結智誠號在「犯罪計畫」中的角色。

紐約南區法院裁決，美國政府沒收智誠號，交由財政部「處置」。

法庭文件顯示，華府5月提出民事沒收訴訟，爭取智誠號所有權。

(中央社)