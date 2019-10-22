立委蘇震清22日一早站在屏東市街口向路過行人拜票，是否為了屏東縣第一選區立法委員選舉做準備，引發熱議。（民眾提供／潘建志屏東傳真）

民進黨中央黨部近日為不分區立委安全名單紛擾不斷，屏東縣立委蘇震清也開始展開大動作，22日一早站在屏東市街口向路過行人拜票，並從24日起在屏北展開7場「阿忠好友座談會」，是否為了屏東縣第一選區立法委員選舉做準備，引發熱議。

蘇震清22日一早帶著團隊出現在屏東市仁愛路與勝利路交叉路口，向路過的行人、車輛揮手問好，現場也掛著他和蔡英文合影的布條，寫著「2020 台灣要贏」、「蔡英文、蘇震清向您問好」的字樣，蘇也和路過的民眾握手寒暄。

記者詢問在街頭拜票是否將投入區域立委選舉？蘇震清沒有正面回答，表示他和民眾的接觸未曾中斷，街頭拜票只是懇請民眾能繼續支持蔡英文總統，也只有蔡英文才能保障台灣安全，帶領台灣走向國際。

不過蘇震清將從24日開始，1周內在內埔、高樹、里港、鹽埔、九如、長治、麟洛和屏東市等鄉鎮市舉辦8場「阿忠好友座談會」，展現地方人脈動員能力。由於舉辦地點都是屏東縣立委第一選區的鄉鎮，讓人充滿聯想。

蘇震清服務處主任郭力強表示，委員會在屏東市街頭拜票，主要是屏東市政治版圖藍大於綠，希望呼籲民眾能一起支持蔡英文總統；屏北鄉鎮舉辦座談會，則是因為民進黨不分區事件爆發後，鄉親們一直打電話詢問，委員希望能夠面對面直接和鄉親溝通，解釋整件事情的始末，並非選舉考量。

(中時 )