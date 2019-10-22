受到少子女化影響，我國人口面臨減少危機，行政院推出少子女化對策，勞動部盼推動職場托育，讓托育更加彈性。近日修正「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」把「職場互助教保服務中心」及「社區公共托育家園」納入補助範圍內。

部分企業設置托嬰中心或幼兒園常受限於內外部空間及人員有限，因此衛福部、教育部共同研議推動職場新型態托育模式。衛福部發布企業得理「社區公共托育家園」、教育部則新增「職場互助教保服務中心」。

勞動福祉退休司副司長陳惠蓉表示，社區公共托育家園與職場互助教保服務中心收托人數較少且較為彈性，如不要求室外活動空間、放寛設置樓層及企業現有的護理人員、廚工可以共用等，也開放可以在大樓中設置，由大樓中的各家業者聯合設置。

陳惠蓉也說，納入補助辦法後，興建托兒設施，第1年最高補助300萬元，設置完成後，連續5年可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元。

勞動部也說，今年全台新職場由嘉義長庚新設置托嬰中心，牧德科技、廣亞及紅珊瑚新設置幼兒園。

(中時 )