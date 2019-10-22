當上爺爺的黃蜂隊老闆麥可喬丹(Michael Jordan)接受TODAYshow訪問時居然脫口表示「柯瑞(Stephen Curry)還不算是名人堂級球員」，引來網路論戰。柯瑞的球迷狠酸喬丹：「畢竟他是選擇夸米布朗(Kwame Brown)做狀元，然後放棄肯巴沃克(Kemba Walker)的人啊。」

MJ on Steph Curry:



“Still a great player. Not a Hall of Famer yet, though. He’s not.”



(via @TODAYshow) pic.twitter.com/sKozmd7LUq — Bleacher Report (@BleacherReport) October 22, 2019

喬丹的球技沒話說，但他看人的眼光一向很有問題，他其實根本分辨不出哪個球員是有本事的。柯瑞的神射改變了NBA生態，並且成為史上首位全票當選的例行賽MVP，還打破公牛72勝的紀錄，這些隨便幾樣都可以篤定他是未來名人堂的成員。

主持人原本談到幾年前聊過的組隊對戰，喬丹說：「我會選擇歐拉朱旺(Hakeem Olajuwon)、魔術強生(Magic Johnson)、皮朋(Scottie Pippen)、渥錫(James Worthy)當我的隊友。即使到了今年我也不會換人。我寧願選擇我交過手的那些偉大的人。」

主持人說：「所以柯瑞看了也不需要生氣了。」喬丹笑說：「希望不會，他是非常棒的球員，儘管還不是名人堂級球員。」主持人聽了大笑，喬丹又補充：「他真的不是。」

這大概是喬丹心中真實的看法，除了他本就不懂分辨強弱，他也把80年代球員看得太高，不知道現在年輕人也是很強的。就算把柯瑞擺在黃蜂，喬丹搞不好也不會花錢留他吧。美國媒體今年評選出NBA史上前30位最佳球員，柯瑞生涯還沒打完就進榜了，就算他今天就退休也夠格進名人堂。

(中時電子報)