新北市門牌23年沒有換發，市府原訂今年3月全面換發120萬面新式門牌，卻引發配色不符原作設計、辨識度差、2樓以上門牌資訊不足等爭議喊卡，換發時程延宕至今，新北市長侯友宜今在市政總質詢承諾，將尊重原設計理念，提升辨識度，12月開始換發，預計2022年全面換發完成。

新北市議會民進黨團總召何博文質詢時表示，新式門牌換發因為設計問題延宕多時，市府編列9000多萬預算，至今沒有說明時程，導致民眾無所適從，不知道舊的門牌汙損要換舊的還是新的。

侯友宜表示，新門牌即使改變樣式，還是尊重原有設計理念，沿用藍綠色基底，字體放大，讓辨識度提高，目前規畫12月開始換發，大概要1年多時間，預計2022年全面換發完成。

民政局長柯慶忠說明，新式門牌分為1樓和1樓以上大小不同，位處街路的為大門牌，長26公分、寬17公分，位處巷道的中門牌長21公分、寬15公分，至於改版後遭詬病只剩下橫幅及門牌號碼的2樓以上門牌，改為長16.5公分、寬11公分傳統方塊式門牌，並加入街道段巷等資訊。

(中時 )