大陸夫妻檔Angelababy（Baby）和黃曉明結婚4年，兩人近年因減少放閃、合體亮相，而屢被爆婚變，Angelababy近日在節目上聽到婦人評論對她的印象是「她老公很愛她」，讓Baby瞬間露出苦笑，她感嘆自己沒交出代表作，若外界對她是停留在「黃曉明老婆」，Baby也說：「當然不會甘心，只被大家記得這些」。

Baby作客阿雅主持的節目《奇遇人生》，在節目釋出部分片段中，只見Baby吃飯時被餐廳老闆娘認出來，不過評論對Baby的印象時，老闆娘則說：「就是她老公很愛她這樣」，讓Baby聽完露苦笑，但老闆娘說「現在有一些『緋聞』不知道是真是假」，Baby聽了再無奈笑並聳肩。

談到外界對她的印象是「黃曉明老婆」，Baby感嘆沒交出代表作「我覺得我沒把自己這一方面做得很好，讓別人知道我就覺得什麼老公對我很好之類的，當然不會甘心，只被大家記得這些」，並表示希望能有一部作品可以讓大家記得。

同時，Baby也說出感情觀，表示不論男孩寵女孩、女孩寵男孩，認為兩人付出的關心與寵愛都是對等，Baby進一步指出，兩個人在一起就像兩塊拼圖，認為能拼在一起就是對的。

(中時電子報)