洪麗娜更送上田中乾德宮幸運帽，祝福蔡總統心想事成。(吳建輝攝)

蔡英文受到現場民眾熱情歡迎，爭相上前搶握手。(吳建輝攝)

蔡英文總統22日在黨籍立委陳素月、洪宗熠，立委參選人陳秀寶等人陪同下到彰化田中乾德宮、員林禪寺、大村慈雲寺共三間廟宇參香祈福，2度下鄉彰化拜廟，距離上次造訪彰化也不過7天時間，除積極為同黨立委助講拉票外，也跟民眾搏感請大打政績牌，為自己2020總統選舉做準備。

上午蔡英文首站到田中乾德宮參拜，乾德宮管理人洪麗娜親自迎接大讚總統親切，更表示昨晚向媽祖稟告此事，媽祖也回答她說絕對會讓蔡英文「心想事成」，讓全場民眾響起熱情的掌聲，隨後洪麗娜也送上田中黑白米及有名的麻油，替蔡英文加油。

乾德宮管理人洪麗娜為現任田中鎮長，去年脫離國民黨籍，以無黨籍參選田中鎮長，成為田中第一位女鎮長，今日拜廟行程雖以宮廟主委身分出席，但其身分特殊引發聯想，更有趣的是洪麗娜現場不斷提起蔡總統更帶領民眾齊喊「小英我愛你」，但隻字未提民進黨立委參選人陳素月，耐人尋味。

(中時 )