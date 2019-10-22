益品書屋巡迴書展首次進駐彰化，與香田國小共同推廣閱讀，更結合在地著名的米食文化，讓閱讀更顯豐富趣味。益品書屋以「餐飲，翻轉孩子的未來」為主題，將400本餐飲精裝書，在香田國小辦理為期二周的主題巡迴書展，讓民眾也能享受餐飲類書籍的美好。

彰化縣長王惠美今（22）日特別到香田國小，與王品集團戴勝益創辦人，一起為小朋友說故事，學校也配合書展活動，準備在地米食料理餐點，讓餐飲閱讀與米食料理結合，彰顯地方米食特色，邀請民眾一起蒞臨享受閱讀時光。

益品書屋從106年起，在全台各地已經舉辦13場巡迴書展。此次是首度送書到彰化縣香田國小，希望為偏鄉民眾提供更多閱讀機會，特別從益品書屋台中與台北兩館約7000本書籍當中，精選出400本餐飲精裝書，內容範圍包含各國美食料理、甜點酒類、世界頂尖廚藝、全球知名主廚私房料理、家常手藝料理等珍貴藏書，給民眾不一樣的閱讀視野與滿滿的收穫。

王惠美與戴勝益，開幕當天特別選擇童書「元氣米米的心願」，與現場小朋友分享稻米成長的過程，鼓勵大家多吃米飯並珍惜食物。

王惠美表示，戴勝益鼓勵民眾多閱讀，以提升文化涵養，讓民眾有機會閱讀餐飲類書籍，打開孩子與鄉親的閱讀視野；同時，香田國小在推動生態田及有機農場特色課程有成，是一個知識與體驗相互結合的好機會。

戴勝益說，餐飲類書籍閱讀起來「特別療癒」，看完還能學以致用，從閱讀培養自己的興趣，還可以增加獨立思考能力、擁有高度的美感素養，親子共讀更可以增進親子感情與家庭幸福。

此外，戴勝益認為，現在大家流行使用3C產品，但「3C只是傳遞訊息的工具，閱讀才能增加文化的厚度」，所以戴勝益就毅然決定成立益品書屋，以鼓勵閱讀為終身職志。

益品書屋與戴水教育基金會，自去年與鹿樂平臺合作推廣閱讀，除邀請偏鄉孩子免費到益品書屋，體驗不同書籍與空間的閱讀樂趣。此次偏鄉巡迴書展來到擁有豐富生態田及有機菜園的彰化縣香田國小，也是透過鹿樂平臺的媒合，讓外界了解偏鄉學校的特色與不同。 香田國小校長鄭培華表示，為結合本次餐飲書展，彰顯學校食農教育特色，特別準備在地米食小吃，邀請民眾一起品嘗米食料理，書展日期10月22日至11月4日，假日照常開放，歡迎闔家蒞臨香田國小來閱讀。

益品書屋從106年起，在全台各地已經舉辦13場巡迴書展。從南到北包括高雄餐旅大學、台中東海大學、清水、新住民藝文中心、新竹客家大縣的新瓦屋、台北開平餐飲學校和實踐大學等地舉辦，日前更特別前進到南投縣仁愛鄉、信義鄉，除為偏鄉原住民提供書籍閱讀外，也為新住民與客家鄉親提供多元學習的機會。 益品書屋的成立，戴勝益此舉顛覆台灣人對閱讀的觀念，閱讀中伴隨著小提琴演奏和飲品，創造出不同的閱讀氛圍。他創立王品集團也改變台灣的餐飲文化，將多品牌經營得有聲有色。現在的他希望為台灣學子與餐飲業，帶來不同的視野與未來。

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