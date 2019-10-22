「安農五寶宴辦桌」菜色豐富令人垂涎三尺。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

「安農五寶宴辦桌」道道秀色可餐。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中大安區農會為推廣當地特色產銷履歷農產品，22日辦理「安農五寶x大安港－飛天豬產銷履歷辦桌」美食音樂宣傳饗宴，甲安埔多家餐廳總鋪師展現高超廚藝，並提供180桌次食材套餐開放民眾訂購。

推廣行銷活動由大甲區小酒ㄊㄨㄚ餐廳、大安區海口味現撈海鮮店、五甲海產店、正秋現撈海鮮餐廳、西海岸現撈海鮮餐廳、芝味美食會館、福利自助餐廳、外埔知味館等餐飲業者配合辦理，以安農TAP五寶食材－生鮮豬肉、大安溪芋、大安葱、酒莊、安泉米，搭配在地當季優質農產品食材，各自發揮巧思設計安農TAP五寶桌菜料理。

現場由西海岸現撈海鮮餐廳烹調安農五寶宴辦桌套餐，供活動嘉賓享用品嘗，會後提供180桌次食材套餐開放民眾訂購；大安區農會表示，凡向甲安埔生活區各大餐廳訂購「安農五寶宴辦桌」，即贈送安農五寶農特產品TAP安泉米。

「安農五寶x大安港－飛天豬產銷履歷辦桌」熱鬧滾滾，由農糧署中區分署署長楊宏瑛、台中區改良場場長李紅曦、台中市政府農業局副局長蔡勇勝、大安區區長周琇茹等人出席，會後更品嘗安農五寶宴均讚不絕口。

(中時 )