關渡自然公園像區今年5月、7月間遭到連續竊盜，3尊逾百公斤、8顆價值1萬7080元的石珠消失不見，負責管理的市府動物保護處人員報案，提供案發地見可疑車輛照片，方循線逮捕林姓、蕭姓竊嫌，並追查出八里一間藝品店的潘姓老闆收贓，訊後依竊盜、贓物罪將3人法辦。

遭竊的3尊上百公斤石像，位在關渡自然公園內，36歲林姓竊嫌有毒品、竊盜前科，見公園內空曠沒有監視器，晚上直接將貨車駛入，用吊臂將3尊百公斤的石像搬上貨車，載到八里一間藝品店內兜售。

林嫌覺得石像的「賣相不好」，價格一直談不攏，7月間，改由蕭姓竊嫌開車，再次入內行竊總價值1萬7000多元8顆石珠，遭到動保處約聘人員發現並報警，但林、蕭2人再度駕車逃逸，警方清查出入車輛，逮捕林、蕭2人，並查出藝品店潘姓老闆。

關渡公園百斤石像遭，警逮吸毒慣竊。

潘姓老闆供稱是死去的弟弟負責接洽，但供出石像放在店旁的草叢內，警因而認定他是犯行推給死者，訊後依竊盜、贓物移送林、蕭2人，而蕭早已因他案在監獄服刑，潘男則依贓物罪法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )