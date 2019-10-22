台中市交通局今年與歐付寶、車麻吉、橘子支付、停車大聲公、LINE Pay一卡通、街口支付等6家行動支付業者合作，讓民眾透過多元管道線上繳費，且不用額外支出手續費，經濟又方便。

交通局為便利民眾繳納停車費，提供多種繳費管道，除傳統的臨櫃及超商繳費外，民眾也可選擇以信用卡、金融機構活期帳戶或電信業者代扣停車費。

交通局長葉昭甫說，今年市府與6家行動支付業者合作，民眾可透過智慧型手機或平板電腦下載任一家行動支付APP，完成綁訂車號等設定，停車後將可收到推撥繳費訊息通知，也可設定自動扣繳停車費功能，無須再為漏繳停車單煩惱，且車主免負擔交易手續費用。

民眾至超商、使用金融機構或電信代扣繳停車費，每筆停車單市府須支出約3到4元手續費給代收廠商，增加市府財政負擔，而民眾使用行動支付繳納停車費，所需支出的手續費每筆不到停車費的1％，與傳統繳費方式相比，效率高且行政成本低，不僅便民還能節省公帑。

葉昭甫指出，原本在超商繳停車費是民眾最常用的方式，2016年時超商代收停車費比例高達90.9％，交通局大力推廣，金融與電信代扣及行動支付繳費管道已從2016年4.06％成長至2019年9月底的11.9％，超商代收停車費比例已降至82.3％，顯示民眾越來越習慣快速、方便的多元繳費方式。

此外，民眾未繳停車費，交通局催繳後倘再未繳，交通局會移送法務部行政執行署執行，並將重點執行車號名單放到開單員的開單系統，開單員在遇到重點欠費車時，系統就會提示並將欠費車的位置即時通報給台中分署機動調度執行人員，展開車輛查封作業，日前某車主就因積欠停車費5萬多元，遭查封扣車，領車時還須多繳納拖吊費用。

(中時 )