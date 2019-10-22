日第一美女真空上陣 開中門滑出八字奶 15:212019/10/22 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 丹羽仁希被網友封為「日本第一美女」。(圖／翻攝自IG) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 丹羽仁希下月將推第2本個人寫真集。(圖／翻攝自IG) 有「日本第一美女」之稱的美日混血女星丹羽仁希，因和男神山下智久傳緋聞身價暴漲，下個月將推出第2本個人寫真集的她，搶先在社群公開寫真集封面，性感美照連「AV帝王」山田孝之都搶著按讚。 丹羽仁希下月14日要推出第2本寫真集，近日她先在社群公開寫真封面，真空上陣的她，外面只穿黑色外套，中門大開讓雪乳呼之欲出，性感指數破表，連最近因日劇《AV帝王》再創事業巔峰的山田孝之，也火速按讚，辣照讓眾人驚豔不已。 (中時電子報) #丹羽仁希 #日本 #寫真集 也許您會感興趣 推薦閱讀 周年慶全台瘋 SOGO接力上陣 04:092019/10/20 財經要聞 這遊戲讓戴資穎崩潰 直呼Oh my God 02:532019/10/20 體育 美女主播抬手彈出渾圓南半球 一轉身...美尻全看光 09:322019/10/20 娛樂 蔡英文快閃一貫道道場 公開行程突改不公開 10:312019/10/20 政治 戴資穎勝奧原 丹麥奪冠續保球后 18:332019/10/20 體育 洗衣機噴大鈔她炫夫 內行曝亮點：跪算盤 21:592019/10/20 日常 強化民眾環境知情權 環保署發布固定污染源管理資訊公開辦法 12:562019/10/21 財經 馬祖陳雪生拚3連霸 綠李問請纓上陣 21:502019/10/21 政治 台股高檔整理 非電族群法說上陣 04:102019/10/22 證券．權證 法國羽球賽今開打 戴資穎首輪對手換人 13:062019/10/22 體育 娛樂熱門新聞 日第一美女真空上陣 開中門滑出八字奶 - 娛樂 余苑綺再抗直腸癌 李亞萍爆哭：她不能有什麼事情 - 娛樂 被爆「全家靠娜娜養」 大姊歐陽妮妮隱忍1年鬆口了… - 娛樂 陳盈潔中風半年 憶賀一航神救援 - 娛樂 林瑞陽前妻50歲長這樣 帥兒曝一家高顏值合照網驚呆 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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