丹羽仁希下月將推第2本個人寫真集。(圖／翻攝自IG)

有「日本第一美女」之稱的美日混血女星丹羽仁希，因和男神山下智久傳緋聞身價暴漲，下個月將推出第2本個人寫真集的她，搶先在社群公開寫真集封面，性感美照連「AV帝王」山田孝之都搶著按讚。

丹羽仁希下月14日要推出第2本寫真集，近日她先在社群公開寫真封面，真空上陣的她，外面只穿黑色外套，中門大開讓雪乳呼之欲出，性感指數破表，連最近因日劇《AV帝王》再創事業巔峰的山田孝之，也火速按讚，辣照讓眾人驚豔不已。

(中時電子報)