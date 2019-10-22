林孝祖說引進創新的「個人化辨識晶片系統」，試管療程夫妻的每個步驟都在晶片的監控下，不會在精卵配對或植入胚胎核對上出錯。（羅浚濱攝）

開張2個月的中醫大新竹醫院生殖醫學中心，人工受孕成功已有10多件案例，其中結婚3年的30歲李姓少婦，因有染色體異常不易受孕，使用「胚胎縮時攝影監控培養箱」，胚胎在第5天植入後就成功著床懷孕，期待寶寶的到來。

中醫大新竹醫院生殖醫學中心主任林孝祖表示，「縮時攝影培養箱」是1種透過縮時攝影方式，記錄胚胎分裂和早期發育的儀器，結合AI人工智慧，利用大數據，選出優質胚胎，並具有3大優勢。

首先，全程監控胚胎是否穩定成長，而非傳統僅單一時間點觀察胚胎的分裂情況。其次，每15分鐘攝影1次，可精準觀察胚胎發育是否正常分裂，細胞數目是否正常變化，能增加挑選正常胚胎的機率，增加著床和懷孕成功率。

更重要的是，胚胎全程在穩定的溫度和濕度中成長，減少因胚胎移出培養箱觀察造成的環境差異，增加胚胎存活度。

林孝祖並指出，該中心引進創新的「個人化辨識晶片系統」，試管療程的夫妻會拿到個人化辨識系統卡片，從取精杯、精子分離試管、冷凍凍盤、集卵盤、 洗卵盤等所有試管療程中的耗材，都是晶片AI處理，讓療程中的每個步驟都在晶片的監控之下，不會在精卵配對或是植入胚胎的核對上出錯。

(中時 )