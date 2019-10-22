在印度政府加重性侵案懲罰，社會也更關注婦女安全下，印度國家犯罪統計局最新報告顯示，印度2017年的刑案雖比前一年增加3.6%，但性侵案則創2013年以來最低水準。

印度國家犯罪統計局（ The National Crime Records Bureau, NCRB）最新公布的報告指出，2017年的登記刑案比2016年增加3.6%，已是連續第2年刑案增加；2016年登記刑案也比2015年增加2.6%。

不過，印度長期被國際關注的性侵案方面，報告說，印度2017年的性侵案登記數量為3萬2599件，達到2013年以來最低水準；印度2017年性侵案被害人有3萬3658人，其中有1萬221名被害人是女童和兒童。

被印度媒體稱為「強暴之都」的德里，根據這份統計報告，雖然針對婦女的犯罪案達1萬1542件，已比前一年的1萬3803件下降，但數量仍比孟買（5453件）、加爾各答（1975件）和班加羅爾（3565件）等其他印度大城市要高出許多。

這份報告指出，孟買、加爾各答和班加羅爾的針對婦女罪案從2015年以來，有增加趨勢。

報告顯示，印度全國2017年針對婦女所犯下的罪案的定罪率達24.5%；德里的定罪率較高，達35%；古茶拉底省（Gujarat）和西孟加拉省針對婦女犯罪案的定罪率表現最糟，分別只有3.1%和3.2%。

統計發現，印度2017年針對婦女的犯罪案中，最多的案件類型是「丈夫或丈夫的親友虐待」，占整體的33.2%。

此外，德里在這份報告也成為「犯罪之都」。根據報告統計，德里2017年登記的刑案，在印度19個城市登記的刑案數量中占了40.4%；班加羅爾居次，占整體刑案的8.9%；孟買則以7.4%居第三。

(中央社)