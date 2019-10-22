玻利維亞昨天舉行戰況激烈的總統大選，最新計票結果顯示，長期執政的現任總統莫拉萊斯似乎準備迎接勝利，引發舞弊疑慮，主要反對派候選人梅沙今天拒絕承認這項結果。

昨晚初步計票結果顯示，得票率第2高的前總統梅沙（Carlos Mesa）將與莫拉萊斯（Evo Morales）一同進入第2輪決選，如今計票結果卻突然翻轉，梅沙今天譴責選舉當局發布的修正結果是場「騙局」。

梅沙說：「我們不會承認那些計票結果，那是這場可恥、虛假騙局的一環，使玻利維亞社會處於不必要的緊張局勢。」

梅沙在聖克魯斯（Santa Cruz）告訴記者：「我們相信公民們不會接受這個結果。政府創造了一個不可能發生的局面，偽造人民的投票。」

路透社報導，最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）今天更新計票結果顯示，莫拉萊斯得票率46.85%，領先梅沙的36.73%。雖然莫拉萊斯沒能拿下過半選票，但他的得票已逾40%且超過梅沙10個百分點，將在第一輪投票直接勝出。

來自美洲國家組織（Organization of American States）的選舉監督小組稍早已對玻利維亞大選結果突然逆轉「深表關切」。

選舉監督小組聲明說：「對於投票結束後顯示的初步結果走向發生劇烈且難以解釋的變化，美洲國家組織代表團深表關切和訝異。」

代表團指出，昨晚公布的初步計票結果顯示，59歲的莫拉萊斯囊括45%選票，66歲的梅沙則拿下38%，兩人得票皆未達到首輪所需的當選門檻，這意味莫拉萊斯原本將首度面臨第2輪決選。

媒體報導，雙方支持者在行政首都拉巴斯（La Paz）街頭爆發衝突，美洲國家組織呼籲選舉當局「堅決捍衛玻利維亞人民的意志」，並呼籲各方冷靜。

「在這種棘手的情況下，保持冷靜和避免各種形式的暴力極為重要。」

反對派支持者已在全國各地主要計票中心外頭發起抗議，以向選舉當局持續施壓。

(中央社)