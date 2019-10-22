北市府副發言人戴于文恐面臨歸建原民會。（張立勳攝）

北市議員王浩要求祕書處媒事組借調人員全部歸建。（張穎齊攝）

北市府祕書長薛春明。（張穎齊攝）

北市府祕書處媒體事務組共有14名組員，但就有5名是借調人員、5名約聘人員，只有4名是編制內的人員，市議員王浩22日在議會質詢痛批，原民會43名人員就被借調1名，祕書處「強姦」弱勢局處，要求29日前，將借調人員全部歸建原單位。如此一來，副發言人「學姐」黃瀞瑩、戴于文恐都要分別歸建資訊局與原民會。

王浩在民政部門質詢中，將祕書長薛春明、原民會主委巴干‧巴萬、公運處官員等人叫上備詢台，直指一個小小的媒體事務組14人，原民會的43名人員被借調了1名到祕書處媒事組，公運處也被借調2名，並痛批「你原民會被強姦了！弱勢局處被欺負！」

「柯市府還有法律嗎？合理嗎？」王浩炮轟，10個人被當小編去搞市長柯文折的APP、網站，拿著民脂民膏，有多少人是要爬那麼久，才能站上備詢台被他罵，但媒事組這些人吃香喝辣，還大酸「我出國考察時，這些小兵還通通占用公務車」。

他強調，並不反對市長用人，但要求這些人借調人員都要在29日歸建原單位，並要求各局處當天去點名，若不能歸建就辭職，然後祕書處自己用約聘僱把人補滿，否則今年預算給祕書處歸零。

薛春明對此僅表示，目前主要是業務需要而借調，但長年來講會考量議員的方向，原則上同意議員的方向。但並未承諾29日歸建。

(中時 )