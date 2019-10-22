黃亞細肉骨茶桃園首發店24日大江購物中心開幕。(呂筱蟬攝)

黃亞細肉骨茶桃園首發店24日大江購物中心開幕。(呂筱蟬攝)

黃亞細肉骨茶桃園首發店24日大江購物中心開幕。(呂筱蟬攝)

和興餐飲集團引進「新加坡黃亞細肉骨茶」，看好桃竹地區外食消費市場，台灣四號店進駐中壢大江購物中心10月24日開幕，首8日每日限量30名，買「上等肉骨茶」送59元好味選二配餐。

肉骨茶可說是新加坡國民美食代表，一般認為是早期南來的新加坡苦力發明了這道菜肴，為一天的勞力提供足夠的營養與力量，至後期才被廣泛流傳，成了當地華人的早餐。「肉骨茶」對於新加坡人而言，有如「牛肉湯」之於台南人，喝一碗滿溢胡椒辛辣香氣的熱湯，就能讓人元氣滿點。

相較於福建式湯色偏黑的肉骨茶，黃亞細肉骨茶屬於白派的潮州式肉骨茶，以大量獨門精選的白胡椒粒、大蒜與精選豬肉歷時8小時精練而成的湯品，搭配擁有產銷履歷的台灣優良品牌豬「究好豬」，豬肋骨與豬腩排兩個精選部位，不僅完美融合白胡椒的辛香與豬肉的新鮮甜美，更讓這款名列新加坡十大必吃的國民美食大升級，成功征服台灣消費者。

10月24至27日大江購物中心周年慶最後4天再加碼大方送，單日消費滿450元，贈送287元配餐兌換券。10月24至31日，憑「聖人大盜」電影票根，點任一肉骨茶，即贈85元飲品-香蘭薏米水及蜂蜜黃檸水2選1，多重超值優惠消費者不可錯過。

(中時 )