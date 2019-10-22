疾管署今天公布國內屈公病群聚感染事件，分別為桃園20多歲及新竹縣50多歲本國籍女性，發病前均曾在緬甸仰光參加同一個宗教活動，其中50多歲女性幾乎一路痛回國，所幸目前兩人均已過可傳染期。疾管署統計，國內上周新增6例屈公病境外移入病例，全數來自緬甸，顯示當地屈公病疫情仍持續，提醒國人前往務必小心防蚊。

疾管署副署長羅一鈞表示，參與該宗教活動一行共5人，其中2人均於9月6日在緬甸發病，症狀出現關節痛、骨頭痛，也已在當地就醫，50多歲女性還在緬甸當地6度就醫，症狀仍未見好轉，10月18日返國入境時主動至機場檢疫站通報，經檢驗確診感染屈公病。

疾管署統計，今年目前累計有81例境外移入屈公病病例，其中自緬甸移入59例占最多，其次為泰國12例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。近1個月國內新增屈公病境外移入病例共13例，感染國家亦以緬甸11例為主。

相較於境外移入病例不斷，屈公病本土群聚疫情則有好消息。羅一鈞表示，新北中和地區的群聚感染事件，監測期可望於周四（24日）正式解除，代表疫情告一段落。

疾管署防疫醫師林詠青說，感染屈公病後出現的關節疼痛症狀，一般可在7到10天好轉，但亦有人症狀持續數月至數年之久，像該名50多歲女性症狀就十分明顯，痛到無法走遠。

林詠青提醒，民眾前往屈公病流行地區要確實做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用含有敵避或派卡瑞丁成分的防蚊藥品，返國後如出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌痛、出疹、關節痛等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊史，以利醫師診治。

(中時 )