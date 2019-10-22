資深女星周思潔，睽違24年再推出新專輯，近年則是轉型心靈導師至各地開課，不過回憶起剛踏入演藝圈時，就是被已逝世的「秀場天王」的豬哥亮欽點作秀，至於當年走玉女風格的她，是否桃花相當旺？她表示幾乎沒有之外，也透露真正的原因。

根據《自由時報》報導，周思潔當年參加台視新人獎奪下亞軍，立刻被日本King Records相中，隻身前往東京發展一年，不過隔年礙於簽證問題，只得放棄在日本發展的機會，不過因為會唱日文歌的優勢，讓她被秀場天王豬哥亮相中後，演藝重心則轉往餐廳秀與歌廳秀，也闖出一番好成績。

至於當年以清新玉女風格闖蕩演藝圈，桃花運是否比想像中的多?對此周思潔表示因為個性害羞，收工就是回家，在後台等待演出都在看書，與綜藝大哥幾乎是點頭之交沒有交集，久了之後就被歸類為「無聊的人」，私下飯局也不會約她，更不用說想談戀愛了。

(中時電子報)