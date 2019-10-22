歸仁工寮火警延燒 殃及8民宅 15:392019/10/22 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 這起工寮火警造成鄰近至少8戶民宅遭殃。(台南市消防局提供，曹婷婷台南傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市歸仁區仁愛六街今天下午1持許發生一起工寮火警，大火竄燒遜色，延燒殃及緊鄰的10戶民宅，台南市消防隊全力灌救，所幸並沒有人員受困，不過，現場火勢驚人、烈焰沖天，也嚇壞附近居民。 火警初步研判起火點可能是透天厝後方的一處工寮。(台南市消防局提供，曹婷婷台南傳真) 這起火警初步研判起火點可能是透天厝後方的一處工寮，不過，由於火勢延燒迅速，消防隊獲報趕抵現場，已有住戶頂樓竄出火舌，警消迅速拉水線灌救，阻絕延燒，共出動19車41人全力搶救，火勢在2點58分全面控制。 (中時 ) #火警 #工寮 #火勢 #消防隊 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 後龍鐵皮屋火警 6人獲救無礙 07:522019/10/20 社會 楊梅平房火警 女子行動不便喪命 12:022019/10/20 社會 韓國瑜不來基隆嗎？何庭歡親自說話了 15:112019/10/20 政治 2020金門馬縣籍現場報名 1000個競賽名額搶光 16:392019/10/20 生活 小青蛙劇團基隆公演 逾五百位親子塞爆土地公廟 17:592019/10/20 生活 高雄苓雅火警 25歲女逃生不及死亡 17:382019/10/20 社會 高雄建地工人失足 32樓墜17樓死亡 17:432019/10/20 社會 鶯歌深夜惡火3死1傷 國小校長夫婦、外甥罹難 05:332019/10/21 社會 陸軍裝甲586旅傳意外 上士清晨墜樓不治 09:432019/10/21 社會 鶯歌4樓透天厝火警奪3命 警消研判這點是關鍵 11:282019/10/21 社會 社會熱門新聞 殺人犯有中共陰謀？宅神：覽X啦 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 陳同佳案 調查局退休戰神痛批蔡小孬孬 - 社會 天大誤會！億年恐龍「足印」 被當坑填平 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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