台南市歸仁區仁愛六街今天下午1持許發生一起工寮火警，大火竄燒遜色，延燒殃及緊鄰的10戶民宅，台南市消防隊全力灌救，所幸並沒有人員受困，不過，現場火勢驚人、烈焰沖天，也嚇壞附近居民。

火警初步研判起火點可能是透天厝後方的一處工寮。(台南市消防局提供，曹婷婷台南傳真)

這起火警初步研判起火點可能是透天厝後方的一處工寮，不過，由於火勢延燒迅速，消防隊獲報趕抵現場，已有住戶頂樓竄出火舌，警消迅速拉水線灌救，阻絕延燒，共出動19車41人全力搶救，火勢在2點58分全面控制。

(中時 )