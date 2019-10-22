恐龍足印化石被村民當神仙「臀印」封起來。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

中國地質學家邢立達，本月八日與美國科羅拉多大學足跡博物館館長洛克利（Martin Lockley）等學者，在北京宣佈，他們在大陸浙江蘭溪梅江鎮，發現20多個1億年前留下的「恐龍足印」，但當專家們再回到現場時，發現這些恐龍足印，已被當地村民用水泥封印，如今只能憑照片將坑洞復原。

據《錢江晚報》報導，當地山上是一片紅褐色岩石，還有一座小廟與8處圓形凹坑，直徑約6、70公分，當地人傳說「八仙下棋」。地質學家邢立達年初在當地村民帶領下，曾到此地考察，本月八日正式在北京宣布，該處共有20多個印記，是約1億年前蜥腳類恐龍留下的「足印」。但當專家回到該地考察時，意外發現這些凹坑，竟被村民用水泥砂漿灌注填平。

據當地傳說，這個山崗本來叫紅石崗，八仙李鐵拐雲遊天下時，曾到此處閉目養神，並在崗頂用拐杖劃出一個棋盤，叫來曹國舅等人來下象棋，因呂洞賓耍詐，氣的李鐵拐揮舞拐杖作勢打人，因而嚇跑呂洞賓，所以現在崗上還有數石如棋盤，如八仙的臀印，足印等等，豈料竟是恐龍足跡化石。

當地民眾為了保護神蹟，今年端午節期間就用水泥將這些坑洞「封印」，即使考古學家想修復，修復難度也相當高。

(中時電子報)