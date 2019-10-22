2019台灣自行車登山王挑戰將於10月25日登場，本屆賽事有來自全球42個國家地區、730名國內外職業或半職業自行車登山選手參賽，其中包括荷蘭籍奧運金牌選手Marianne Vos，各路車手將決戰武嶺之巔。交通部觀光局指出，今年國際名將高手雲集，現役世界巡迴賽頂級車隊Katusha-Alpecin、EF-Drapac、ASTANA、CCC-Liv等車隊均前來參賽，盛況空前。

台灣自行車登山王挑戰今年邁入第8屆，被法國知名自行車專業雜誌《Le Cycle》評比為世界10大艱難挑戰之一，與環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路，並成為全世界自行車同好「一生至少要來挑戰一次的經典路線」口袋名單。

此賽事日益受到國際矚目，外籍車手的報名人數逐年增加，其中不乏愈來愈多曾經參與環法、環義、環西及世巡賽等頂級賽事的男女好手。今年總數730位選手中，488位外籍選手比率達66.8％，連續三年外籍選手比例過半；今年女性車手共有74位，同樣創下本賽事史上新高。

活動將於10月25日上午6時，從位於太平洋濱的花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達台灣公路最高點合歡山的武嶺，短短105公里的路程，選手就要從海拔0公尺直攀3275公尺。

觀光局介紹，整段賽事的前80公里，自18公里處正式放行點起，就以平均8％的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷向上攀升，壓軸好戲則是從大禹嶺開始最後10公里、坡度17％到27％的天堂路，高難度的挑戰性，結合令人讚嘆的沿途絕景，成為本賽事的獨特魅力。

為提供安全的挑戰環境，10月25日競賽當日，花蓮路段將實施交通管制，台193線七星潭段管制時間為上午5時30分至7時，舊台9線太魯閣大橋北端至錦文橋北端管制時間為上午6時至8時，台8線太魯閣閣口至天祥管制時間為上午6時30分至8時，台8線天祥至大禹嶺管制時間上午7時至11時，台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心管制時間8時30分至11時；南投部分交通管制，台14甲線翠峰至合歡山遊客中心管制時間上午9時至11時，敬請民眾配合改道。

(中時 )