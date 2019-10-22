北市府祕書長薛春明。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲今年3月訪美前夕，傳出北市府遭駭客入侵，柯擔憂訪美行程外洩。不料，北市府昨（21）日下午及今（22）日上午又發生各局處網路大癱瘓，公文系統一度無法使用，祕書長薛春明對此澄清「非駭客入侵」，市議員王世堅要求薛把這句話呈報給柯，他也要求柯不要被害妄想症。

王世堅22日在議會質詢表示，聽說昨天下午，整個市府電腦近乎當機、網路異常，一直到今天上午，而這情形非同小可，也不是1、2次，這幾年來一而再、再而三出現，甚至今年3月柯文哲還說有駭客入侵，訪美資料恐被駭客入侵外洩，他當時聽了覺得一團霧水，不知誰要竊取，反正柯瞎掰、市府還發稿，現在各局處當機，連市長也當機。

薛春明答詢表示，昨天下午當機後，昨晚6點已修好，而今早又發生，應是網路連線問題，均非駭客入侵。

王世堅說「沒設防火牆嗎？」薛答「有」，王接著說，要提出具體解決方案，像這樣電腦異常當機，要如實呈報給柯「這跟駭客無關」，因為柯最愛推給駭客，動不動就覺得被迫害，被竊取資料的妄想症。薛說，一定會朝這方向努力，更重視、加強。

(中時 )