警方提醒不要在LINE私下交易，以免被騙。(警方提供／林郁平台北傳真）

天團五月天、Jolin 蔡依林即將陸續舉辦大型演唱會，門票一開賣立即秒殺，詐騙集團看準商機，已在臉書各大演唱會相關社團佯稱有門票轉售，趁機詐財。

根據165反詐騙諮詢專線統計，上周共受理52件購買演唱會門票遭詐騙案件，每筆遭詐騙金額達2000元至1萬元不等，甚至比原價高達5倍以上，過去不斷發生類似案件，歹徒看準民眾願意花大錢親臨現場，只要有知名歌星、國外團體舉辦演唱會，門票就容易成為歹徒的詐騙標的。

165反詐騙諮詢專線提醒，透過臉書、通訊軟體LINE私下交易，隱藏極大詐騙風險，且完全沒有消費保障，只要對方一封鎖、刪除帳號，這筆交易即求助無門，匯款直接落入歹徒口袋，建議仍由自己或協請親友面交，一手交錢、一手交貨方式，親眼看到、親手取得門票，才能避免遭騙。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )