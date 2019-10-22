墾丁小灣海域傳遊客溺水 48歲男送醫急救中 15:442019/10/22 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中年男墾丁溺水，救起已無生命跡象。（示意圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁小灣海域稍早傳出溺水意外，1名48歲男性遊客疑在進行水上活動時不慎溺水，遭救起時已無生命跡象，目前正在恆春旅遊醫院急救中。 (中時 ) #溺水 #急救 #遊客 #墾丁 #海域 也許您會感興趣 推薦閱讀 天安艦遭擊沉9年後 南韓擬有條件解除對北韓制裁 11:142019/10/18 國際 歐巴千里跨海尋台正妹 結局令網友直呼：太浪漫~ 09:072019/10/19 社會 南科考古館開幕 小朋友玩到不想回家 21:122019/10/19 旅遊 內行人逛哪個夜市 他一句曝真相 15:492019/10/20 日常 裝置藝術大翻新 北門婚紗美地有亮點 16:492019/10/20 旅遊 泰國觀光業苦哈哈 貿易戰致中國遊客大減 20:162019/10/20 國際 觀旅局反駁遊客少 新景點吸金 04:102019/10/22 地方新聞 武陵遊客摔死 保險僅半套賠嘸 08:012019/10/22 社會 旅遊安全再升級 中市舉辦觀光遊樂業緊急救難演練 10:142019/10/22 生活 老嫗騎車晨運 不慎與車相撞斷魂 12:592019/10/22 社會 社會熱門新聞 殺人犯有中共陰謀？宅神：覽X啦 - 社會 徐國勇「港男殺港女」說 葉毓蘭4字轟爆 - 社會 陳同佳案 調查局退休戰神痛批蔡小孬孬 - 社會 獨》陸軍269旅再傳自傷事件 士兵送醫搶救中 - 社會 天大誤會！億年恐龍「足印」 被當坑填平 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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