針對港女箱屍命案嫌犯陳同佳出獄後有意來台投案，立委林奕華質疑我方到底是境管拒絕他入境？還是立即逮捕他？行政院長蘇貞昌表示，他入境就立即逮捕他。（姚志平攝）

香港人陳同佳去年來台灣旅遊時犯下殺人罪行，最近香港特區政府指出陳同佳願意來台投案，然而對於是否接受他的投案，一開始民進黨政府卻持保留態度，今日國民黨籍立委林奕華質詢時問行政院長蘇貞昌如果陳同佳入境，是否會將他逮捕？蘇貞昌表示，只要陳同佳一入境，立刻將他逮捕。

不該拒陳同佳來台！ 律師：我國有司法管轄權

林奕華痛批最近陳同佳事件為政治凌駕法律，政府放棄我們應該要有的司法管轄權，蔡英文總統和蘇貞昌提到加害人與被害人都是香港人，但刑法規定犯罪發生在中華民國境內我們就有管轄權。

蘇貞昌回稱我們從沒有放棄司法管轄權。林奕華質疑那為何不讓對方來投案？ 明天陳同佳從香港出獄後，假如來台灣後，是無法入關原機遣返，還是入關接受司法制裁？

蘇貞昌回稱只要陳同佳進入國境，立刻將他逮捕。林奕華質疑那為何移民署將陳同佳列入境管名單不能入境？只要陳同佳願意投案，民進黨政府就會逮捕嗎？蘇貞昌再度承諾，表示政府從沒有放棄司法管轄權，只要他一到國境，立刻逮捕。但林奕華質疑，為何蘇貞昌之前說沒有司法互助陳同佳就不能來？這件事情和司法互助沒有關係。

此外民進黨籍立委蘇巧慧質疑近年許多學校有去中國大陸的交流團，只要負擔機票費，遠比一般旅遊團便宜，但是卻出現一些類似統戰的行程，要求教育部必須事後追查或讓學校主動揭露資訊，蘇貞昌承諾他會要求教育部一定要這樣做。

(中時 )