南台中家扶中心55周年寒冬送暖，傳愛起跑，號召民眾擔任暖心福袋認購人，擔任冬季跳蚤市場愛心攤主。（盧金足攝）

「冬季愛心義賣跳蚤市場」進入緊鑼密鼓籌備階段，同步正式對外招攤與募集義賣物資，邀請各界踴躍響應。（盧金足攝）

南台中家扶1964年成立，是家扶基金會第一個地方中心，至今是第55年，目前服務900戶家庭，有1500名兒童，面對大環境不景氣，募款難度越來越高；22日舉辦寒冬送暖募款起跑，對外募集經費統一採購全新且相同品牌的物品給扶助家庭使用，預計籌募200萬元，年度社區盛事「冬季愛心義賣跳蚤市場」也緊鑼密鼓籌備階段，同步正式對外招攤與募集義賣物資。

今年寒冬送暖的福袋內容規劃以「電鍋或電磁爐(擇一)搭配生活物資」提供扶助家庭，每份福袋1200元，可幫助一戶3-4人弱勢家庭過新年及減輕經濟壓力，全數募集完畢後於明年一月份歲末送暖活動發放。

南台中家扶主任王金敦說，雖然過去與現在的扶助工作面貌不盡相同，但家扶助人的精神沒有變，不斷思考可以如何提供更適切的幫助，讓扶助家庭獲得勇氣走出困境，而這一切都需仰賴民眾捐款作為後盾。

社工也發現，對扶助家庭來說，很難能求得一頓溫飽，受幫助的家庭中，多數為單親弱勢，多數是以蝸居型態生活，多人同住狹小套房或住所窄小簡陋，沒有完整開伙設備，維賴老舊電鍋、卡式瓦斯爐等烹煮器具進行簡單料理，有的電鍋更是電線已外露卻還在服役，安全堪慮。

即將登場的冬季跳蚤市場也將為寒冬送暖活動募集經費，希望在兩邊齊力之下順利達標，跳蚤市場舉辦時間12月14日星期六，地點大仁國小。

即日起對外募集愛心攤主與義賣物資，每攤設攤費800元，並請攤主響應活動關懷弱勢宗旨，義賣後請每攤扣除必要支出後捐贈2000元以上，將開立正式收據。

家扶歡迎捐贈家中用不到的新品或九成新堪用物品，作為跳蚤市場義賣物資，當天由家扶志工協助義賣；也歡迎個人、社團、公司行號等捐款擔任贊助單位協助跳蚤市場活動進行。

歲末寒冬時刻，需要有大家一起傳愛送暖，邀請您繼續支持南台中家扶的扶幼工作，鼓勵認購寒冬送暖愛心福袋每份1200元，以及參與冬季跳蚤市場活動，期許幫助弱勢家庭不再弱勢，開創出屬於他們的春天。

(中時 )