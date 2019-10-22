林懷民受邀參與、響應荷蘭駐台灣貿易暨投資辦事處與荷蘭台灣專業青年攜手合作的「帶一頁台灣到荷蘭」活動，特別在50周年新版的《蟬》題字，贈予萊頓大學亞洲圖書館讀者。（荷蘭萊頓大學提供）

享譽國際的編舞家林懷民，創作舞台不只在舞蹈，21歲時寫下的小說《蟬》，記錄時代縮影，影響多代人，問世50年，蔚為經典，如今在荷蘭萊頓大學亞洲圖書館也能讀到。

萊頓大學亞洲圖書館在2017年由荷蘭皇后瑪希瑪揭幕，是全歐洲收藏亞洲書籍最齊全的圖書館，先前館內收藏一本林懷民《蟬》，是早年由大地出版社所出版的萬卷文庫版。

這回林懷民受邀參與、響應荷蘭駐台灣貿易暨投資辦事處與荷蘭台灣專業青年攜手合作的「帶一頁台灣到荷蘭」活動，特別在50周年新版的《蟬》題字，贈予萊頓大學亞洲圖書館讀者。目前館方已有新、舊兩種版本。

林懷民小說《蟬》具有濃厚社會關懷，標誌了一個時代，內容描述1960年代台灣大學生、青年男女的生活面貌，到圓山溜冰、泡西門町，流連酒吧、明星咖啡廳，抽菸、喝酒、呼大麻，聽西洋流行樂演唱會，充滿洋派的美式生活文化，暫時逃避現實卻逃不過人生的殘酷。標題「蟬」亦是小說主人翁情感意象與關係的隱喻。1991年曾由導演李國修改編、搬上舞台劇舞台。

據了解，除了中文出版書籍之外，目前萊頓大學亞洲圖書館唯一的台灣藝術作品收藏，是陶藝家王正和的作品，他以東方造型元素表現易經及哲學內涵，和諧展現東方藝術中的留白與空靈的境界。近年更加入玻璃、鉻、鐵等元素，也研用傳統陶瓷釉色，建構陶土與其他材質的對話關係。在空間變化中，辨證東方文化的虛與實。

為此，萊頓大學中文善本特藏部主任馬日新（Marc Gilbert）日前也特別拿出林懷民新、舊兩版的《蟬》，王正和的陶板作品前合影。

(中時 )