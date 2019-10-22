周姓男子的印尼籍妻子「小安」外遇，與顧姓男子車震嘿休後，發現懷孕，她不確定孩子的父親是誰，受道德良知譴責而向丈夫坦承外遇。豈料，周男控告她及顧男妨害家庭，撤告後，另請求兩人連帶民事賠償精神撫慰金100萬元。台中地院以兩人侵害周男的配偶權，判決連帶給付25萬元，仍可上訴。

「小安」與顧男外遇，兩人在2017年2月間曾在顧男車上嘿咻，「小安」在2個月後發現懷孕，因不知道肚子裡孩子的父親是誰？對台灣風俗又認識不深，且自認行為違背道德良知，只好據實向丈夫坦承外遇。

豈料，周男控告「小安」與顧男妨害家庭，並以兩人藕斷絲連，仍繼續聯絡侵害他的配偶權，請求連帶精神撫慰金100萬元。

「小安」辯稱，她因一時去理智而外遇，但早在2017年4月間向丈夫坦承，並未強詞狡辯或與顧男藕斷絲連，事後，她即盡心照顧家庭。丈夫遲至同年8月15日控告她與顧男妨害家庭，但當庭撤告，經檢察官不起訴處分。

「小安」主張，丈夫既然已寬宥她，就不能因反悔或其他因素而對她提起損害賠償，且情事發生迄今，她與丈夫共同生活，丈夫請求民事賠償，不應准許。此外，「小安」稱，丈夫自2013年起就不務正業，從事人力仲介翻譯工作及政府補助以為生，對她惡言相向、極盡刁難，兩人婚姻關係惡化實須歸責丈夫。

顧男辯稱，他與「小安」僅發生1次性關係，因女方不願持續不倫關係，就沒再連絡。而男為報復及恐嚇，還蓄意找他的前妻告狀、索賠，還寫黑函到他的公司、打電話騷擾他。

顧男說，檢方對妨害家庭案予以不起訴，周男對他仍極度不諒解，理應提出救濟，但周男並未採取法律救濟，且「小安」也回歸家庭，全力照顧子女，並未再與他有何牽連，周男不能將夫妻間感情出現變化，歸咎他要求負責。

法官認為，周男雖曾撤銷刑事告訴，僅表示不再追究「小安」與顧男的刑事責任，與請求民事賠償分屬二事，「小安」與顧男通姦，確實侵害周男的配偶權，而判決兩人連帶賠償精神慰撫金25萬元。

(中時 )